Facebook Gaming contrata Neymar Jr. como criador de conteúdo

Um dos jogadores de futebol e entusiasta de jogos mais famosos do mundo, Neymar Jr., assinou um contrato de streaming exclusivo com o Facebook Gaming no início desta semana. A primeira transmissão oficial de Neymar como criador de conteúdo do Facebook ocorreu em 17 de dezembro, quando o jogador de futebol brasileiro transmitiu CS:GO e Crab Game para sua base de fãs no Facebook de mais de 88 milhões de seguidores.

Em comunicado oficial em sua página no Facebook, Neymar expressou seu entusiasmo por começar na plataforma. “Jogar sempre foi uma das minhas maiores paixões e mal posso esperar para me divertir com a galera aqui na minha página do Facebook”, escreveu ele.

Galera, o pai tá on oficialmente no @FacebookGaming ! 😎🔥

Cola comigo para se divertir e já curte a minha Página lá no Facebook.



A primeira gameplay já é amanhã, 16h horário de Brasília / 20h no horário de Paris.

Bora jogar ! pic.twitter.com/1pSNrRpDLQ — Neymar Jr (@neymarjr) December 16, 2021

O futebolista do PSG tem uma carreira longa e condecorada, já que algumas das conquistas mais notáveis ​​de Neymar incluem vitórias na Liga dos Campeões, na Copa da Espanha e na Copa da França. Neymar também jogou por alguns dos clubes de futebol mais reconhecidos do mundo, como FC Barcelona e PSG, além de representar seu país, o Brasil, na Copa do Mundo.

Nas redes sociais, Neymar está entre os atletas mais seguidos do mundo. Junto com sua enorme audiência no Facebook, Neymar também tem mais de 166 milhões de seguidores no Instagram e 55,4 milhões no Twitter.

Em meio à corrida para contratar as maiores personalidades online entre Facebook, Twitch e YouTube, este é um grande incentivo para o Facebook Gaming. Uma vez que o YouTube aumentou significativamente suas divisões de streaming e jogos e a Twitch manteve o primeiro lugar, apesar do êxodo de streamers, o Facebook oficialmente contratou um dos atletas mais influentes do mundo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Blaine Polhamus no Dot Esports no dia 18 de dezembro.