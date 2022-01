Como assistir à AGDQ 2022

O evento beneficente Awesome Games Done Quick é conhecido por juntar os melhores speedrunners do mundo por uma semana todo mês de janeiro — e neste ano não vai ser diferente.

Embora a pandemia de COVID-19 tenha feito com que o evento passe a ser completamente online, sem demonstrações presenciais, isso não impede as festividades, que estão entre as mais vistas da Twitch todos os anos.

Como acontece desde o segundo ano do evento, a Awesome Games Done Quick vai arrecadar dinheiro para a Prevent Cancer Foundation, uma instituição de combate ao câncer. A AGDQ vem arrecadando mais de 2 milhões de dólares (hoje equivalentes a quase R$12 milhões) por evento nos últimos seis anos, com um recorde de 3,1 milhões de dólares em 2020, logo antes da pandemia de COVID-19.

No ano passado, pela primeira vez em quatro anos, o evento não bateu seu próprio recorde de dinheiro arrecadado, em parte devido à pandemia.

O evento deste ano começa às 13:30 BRT do domingo, 9 de janeiro, com um pré-show apresentado por PurpleGhostKasper. Ele vai até a virada de 15 para 16 de janeiro, com encerramento às 02:13 BRT do dia 16.

Para acompanhar tudo do evento deste ano, é só acessar o canal oficial da Games Done Quick na Twitch.

A programação do evento está disponível no site oficial da organização, já convertido automaticamente para o seu fuso horário local. No site, você pode pesquisar seus speedrunners, apresentadores e jogos favoritos para saber quando estarão no ar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 06 de janeiro.