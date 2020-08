Todos os novos visuais dos Jogos de Verão de Overwatch 2020

Todo ano, os Jogos de Verão de Overwatch voltam com suas bermudas de tactel e camisas estampadas. Neste ano, o evento começou em 4 de agosto com oito novos visuais de heróis para desbloquear.

Como é de costume nos Jogos de Verão, a maior parte dos novos visuais está relacionada à praia ou outras atividades de verão. Os visuais e outros itens, como emotes e ícones de jogador, poderão ser desbloqueados até 26 de agosto.

Visuais Épicos

Em todo evento de 2020, Overwatch teve desafios semanais, nos quais era preciso conseguir nove vitórias em qualquer modo de jogo para desbloquear um visual Épico. Três novos visuais poderão ser adquiridos no evento Jogos de Verão.

Tracer Union Jack

Se o visual dos Jogos de Verão não estiver em clima de praia, ele faz homenagem à história pessoal do herói. Tracer é a maior britânica do jogo e ainda não tinha um visual que representasse seu amado Reino Unido até agora. O visual Tracer Union Jack é um macacão em tons de vermelho, branco e azul com um bordado do Reino Unido. Você pode obter o visual de 4 a 11 de agosto.

Bastion Castelinho de Areia

O ômnico Bastion já virou várias coisas no universo de Overwatch, incluindo Lego, madeira e aço. Desta vez, parece que escapou diretamente da areia da praia.

Bastion Castelinho de Areia, que pode ser obtido de 11 a 18 de agosto, transforma Bastion em uma torre de areia muito bem-construída. Sua cabeça virou um molde, para manter a integridade estrutural. E o pássaro companheiro de Bastion, Ganimedes, agora virou uma gaivota de óculos escuros e roupa de banho.

Orisa Sorvete

Em suas falas do jogo, Orisa costuma falar em tomar sorvete com seu criador, Efi. Neste visual, disponível de 18 a 26 de agosto através de desafios semanais, Orisa finalmente se torna o sundae que sempre sonhou. Suas várias pernas viraram casquinhas e ela foi coberta de baunilha. E, como um visual chamado “Orisa Sorvete” não parecia certo sem uma cereja no topo, ela decidiu usar uma como chapéu.

Visuais Lendários

Diferentemente dos visuais Épicos, os visuais Lendários só podem ser desbloqueados nas caixas de itens de Jogos de Verão, ou pagando o preço salgado de 3.000 de ouro.

Pharah Salva-Vidas

O primeiro visual mostrado para este evento de Overwatch foi Pharah Salva-Vidas, mais uma Lendária para a conta da personagem. Todo ano, nos Jogos de Verão, ao menos um personagem mostra seus músculos. Agora foi a vez de Pharah. Com o visual Pharah Salva-Vidas, ela ganha uma aparência meio Baywatch, com armadura em tons de vermelho, laranja e branco. Assim que o visual foi revelado, muitos fãs de Pharah relataram que precisavam de ajuda médica, o que pode ou não estar relacionado ao visual.

Echo Pegando Onda

Apenas algumas horas depois de revelar Pharah Salva-Vidas, os desenvolvedores de Overwatch revelaram Echo Pegando Onda. A mais nova heroína de Overwatch se disfarça de prancha de surfe, em cor creme e com detalhes em madeira. Até as asas de Echo viraram pranchas de surfe. Seu cabelo agora parece a Tocha Olímpica, brilhando e se mexendo em ondas.

Baptiste Tropical

O suporte Baptiste pode usar seu visual de turista nos Jogos de Verão deste ano. No visual Lendário, ele aparece usando camisa estampada e bermuda cáqui. Seria completamente normal, se não fosse pelas enormes botas que permitem sua fuga, e a arma gigante com uma planta saindo dela. As férias de Baptiste na ilha podem não estar saindo como planejado.

Doomfist Caratê

Originalmente, os Jogos de Verão foram criados para comemorar os Jogos Olímpicos. Apesar de as Olimpíadas terem sido canceladas neste ano, o evento de Overwatch ainda honra os esportes. Doomfist, mestre do soco, ganha sua própria faixa preta com o visual Lendário de Caratê. Com o punho em tons de azul e dourado, ele pode estar dizendo aos outros jogadores para ficarem longe de seu dojo.

Brigitte Feskarn

É verão no hemisfério norte, e isso significa todo o hemisfério norte, até mesmo a Suécia. O visual faz referência à ascendência de Brigitte, que se transforma em uma pescadora dos mares do Atlântico. Sua armadura pesada é substituída por um macacão com as cores da Suécia e um boné. Seu Mangual vira vara de pescar, mas o Disparo Açoitador ainda não pode puxar os inimigos como na habilidade de Roadhog.

Todos os visuais Lendários e Épicos ficarão disponíveis durante o evento Jogos de Verão de Overwatch, que vai de 4 a 26 de agosto. Os visuais Épicos só podem ser obtidos completando desafios da semana em que estiverem ativos. Visuais e outros itens de anos anteriores do Festival de Verão ficarão disponíveis custando mais barato ao longo do evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 04 de agosto.