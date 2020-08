Está no ar o evento Jogos de Verão de Overwatch 2020

Não podemos ir à praia na vida real, mas os Jogos de Verão de Overwatch chegaram para trazer o clima de praia diretamente aos nossos monitores.

O evento anual começou em 4 de agosto e vai até 26 de agosto, trazendo novos visuais, novos emotes e novos desafios aos jogadores. O Lúciobol, modo especial do arcade que só fica disponível durante os Jogos de Verão, estará de volta com um novo modo “remix”.

O retorno do Lúciobol

O Lúciobol é sempre o ponto mais alto do evento dos Jogos de Verão. A versão acelerada de Overwatch para um jogo de futebol estrela o suporte Lúcio. São três jogadores de cada lado de um campo, e precisam acertar a bola no gol do oponente. Use as plataformas de salto e bônus de velocidade para desafiar a gravidade nesse modo.

No evento de 2020, Overwatch resolveu apresentar o “Lúciobol Remix” no Arcade. É uma versão mais caótica do Lúciobol, com duas bolas em jogo o tempo inteiro. Nada reinicia quando um gol é marcado, como na versão normal de Lúciobol, mas os jogadores são incentivados a percorrer o mapa para se aproveitar do caos. Os mapas vão incluir mais plataformas de salto e mais oportunidades de subir pelas paredes.

Também foram feitas melhorias ao Lúciobol normal. Os tempos de recarga de Lúcio serão menores, as plataformas de salto o levarão um pouco mais alto, e se agachar no ar fará com que Lúcio avance para a frente. Uma regra de “misericórdia” também foi adicionada ao Lúciobol normal, fazendo com que o jogo acabe assim que um dos times tiver uma vantagem de cinco pontos. No caso do Lúciobol Remix, a diferença será de 10 pontos.

Visuais Épicos e Lendários

Cinco novos visuais Lendários ficarão disponíveis nos Jogos de Verão 2020, incluindo Pharah Salva-Vidas e Echo Pegando Onda. Você pode obtê-los nas caixas de itens de Jogos de Verão ou comprá-los com ouro. Três visuais Épicos ficarão disponíveis através de desafios semanais. A cada semana, os jogadores precisam obter nove vitórias em Overwatch para desbloquear um visual Épico especial.

Aproveite o mar com Echo Pegando onda (Lendário).

Pegue sua prancha e divirta-se! 🏄 pic.twitter.com/ZyTFtRl7iL — Overwatch (@OverwatchBrasil) August 3, 2020

De 4 a 11 de agosto, você pode obter o visual Tracer Union Jack. A segunda semana de desafios desbloqueia o visual Bastion Castelinho de Areia, disponível de 11 a 18 de agosto. Na última semana dos Jogos de Verão, de 18 a 26 de agosto, você poderá obter o visual Orisa Sorvete.

Como sempre, você também poderá desbloquear visuais e outros itens de anos anteriores dos Jogos de Verão por um custo reduzido. Todo o conteúdo já está disponível, apenas de 4 a 26 de agosto. Novos visuais e emotes, além de conteúdos de edições anteriores dos Jogos de Verão, poderão ser obtidos através de Caixas de Itens ou comprados com ouro na tela de Galeria de Personagens.

