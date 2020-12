Jeff Kaplan diz que a Blizzard divulgará mais informações sobre Overwatch 2 na BlizzCon Online

Os fãs de Overwatch estão ansiosos para descobrir mais sobre a sequência do jogo desde que Overwatch 2 foi anunciado, durante a BlizzCon 2019. Havia rumores de um lançamento em 2020, mas o processo de desenvolvimento de Overwatch 2 foi, inevitavelmente, prejudicado pela pandemia de COVID-19.

Mas Jeff Kaplan confirmou em uma atualização de desenvolvimento nesta semana que a Blizzard divulgará novas informações sobre Overwatch 2 durante a BlizzCon Online, que está marcada para 19 e 20 de fevereiro.

A atualização de desenvolvimento não era necessariamente sobre Overwatch 2, mas mais sobre o que vem aí para Overwatch em termos de conteúdo. Kaplan apontou que a Blizzard anda relativamente quieta em relação à sequência, mas garantiu que a equipe está trabalhando muito para atingir as expectativas e disse que mais notícias sobre o jogo sairiam em fevereiro.

No que diz respeito à versão original de Overwatch, um novo mapa free-for-all (FFA), Kanezaka, está vindo, cheio de surpresas sobre a equipe de Overwatch e os futuros mapas do jogo. O mapa está disponível agora no Reino de Testes Público (RTP), mas ainda não há uma data específica de lançamento.

Kaplan também falou que a Blizzard aumentou o tamanho da equipe de Overwatch, o motivo do lançamento desse mapa surpresa. Apesar de a equipe ainda estar completamente concentrada na sequência, Kaplan disse que o mapa era bom demais para segurar e que gostaria que os fãs pudessem conhecê-lo logo.

Os fãs ansiosos para Overwatch 2 precisarão esperar até, no mínimo, fevereiro para saber mais sobre a sequência. A BlizzCon Online será completamente gratuita, então todos poderão ver sem precisar de passe ou ingresso. Ainda não se sabe em que plataforma a Blizzard vai decidir transmitir o evento, mas as redes sociais devem avisar antes do início do evento.

Overwatch 2 – Captura de tela via Blizzard

Overwatch 2 é uma sequência do jogo original, incluindo um novo modo história PvE que vai explicar melhor alguns aspectos da narrativa de Overwatch. Além do conteúdo PvE, quase todas as alterações e novidades do competitivo também ficarão disponíveis para os jogadores com o jogo base.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 17 de dezembro.