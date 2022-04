Quando lança a próxima expansão de World of Warcraft?

O ciclo de World of Warcraft: Shadowlands nos servidores ativos do jogo está chegando ao fim e a próxima expansão está a caminho. Até o momento, a próxima expansão de World of Warcraft ainda não tem data de lançamento nem título, mas esses dois detalhes essenciais serão revelados pela Blizzard Entertainment em 19 de abril.

Após o anúncio da próxima expansão do jogo e de sua data de lançamento em 19 de abril, os fãs de WoW já começam a contagem regressiva para o próximo capítulo da franquia. A expansão atual do jogo, Shadowlands, foi anunciada em novembro de 2019, um ano inteiro antes de seu lançamento, em novembro de 2020. A expansão anterior, Battle for Azeroth, de agosto de 2018, levou nove meses para ser lançada após seu anúncio.

A próxima expansão do WoW, que será a décima edição do jogo, pode chegar ainda em 2022, embora as chances de haver uma expansão nos próximos oito meses sejam baixas pelo histórico recente da Blizzard. O final do ano de 2022 seria um prazo relativamente apertado e inédito para a Blizzard, especialmente se a equipe de desenvolvimento do WoW ainda tiver muito trabalho pela frente com a expansão.

A atualização atual de Shadowlands, a atualização 9.2, será a última grande atualização de conteúdo da expansão, mas uma menor, a atualização 9.2.5, chegará antes do fim do ciclo. Além disso, outra temporada do PvP e do Mítico+ acontecerá neste ano, segundo a Blizzard, o que indica que Shadowlands pode estar no WoW até o início de 2023.

Ainda não há detalhes do nome, dos elementos narrativos e da data oficial de lançamento da próxima expansão do WoW, mas essas informações devem ser divulgadas quando a Blizzard anunciar oficialmente a expansão na terça-feira, 19 de abril.

Vamos atualizar o artigo quando as novas informações forem reveladas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 13 de abril.