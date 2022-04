Diretor de Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, revela que está trabalhando na próxima expansão

Final Fantasy XIV é um dos jogos MMO mais populares do mundo, e não mostra sinais de desaceleração. A última expansão, Endwalker, deu aos fãs um encerramento dramático do arco narrativo que começou há sete anos com A Realm Reborn.

Embora a expansão tenha oferecido aos fãs muito conteúdo, com missões de cenário e reides continuando a ser introduzidas em atualizações como a atualização 6.1 em abril, o futuro do jogo continua sendo um mistério.

Agora que o arco relacionado a Hydaelyn, a guerra contra o Império Garlean e os Sete Heréus terminou, muitos fãs estão se perguntando o que vem a seguir. Felizmente, o que está reservado para o jogo já está em andamento, de acordo com o diretor Naoki Yoshida.

Enquanto o desenvolvedor ainda está trabalhando em Endwalker, a conclusão da história já foi decidida e Yoshida está de olho na próxima expansão. “Na verdade, do meu lado, já estou decidindo o que imagino para o 7.0”, disse ele em entrevista recente à NME.

Enquanto isso, os fãs poderão pegar dicas nas próximas missões de cenário para seguir ‘A Newfound Adventure’ da atualização 6.1. Eles não devem pensar muito sobre o que as reides da Myths of the Realm’s Alliance revelam sobre a história do jogo, no entanto, já que não estará intimamente ligado ao cenário principal da próxima expansão, de acordo com Yoshida.

“É um pouco relacionado ao enredo principal, mas não obrigatório para jogar, então vá com calma e aproveite a reide”, disse ele.

O diretor também prometeu aos fãs que veriam pela primeira vez o recurso Island Sanctuary, que deve ser lançado junto com a atualização 6.2. Ainda está sujeito a mudanças, no entanto. “Eu gostaria de passar algum tempo dando uma olhada mais de perto, apresentando-o na Carta do Produtor ao Vivo para a atualização 6.2.”

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 28 de abril.