Guia de Forjamento de Armaduras do New World: dicas e truques

New World, o novo MMO da Amazon Games, acontece no duro e brutal continente de Aeternum. Para sobreviver, você precisa se equipar com o melhor equipamento possível disponível e pode criar grande parte da armadura por conta própria com a habilidade Forjamento de Armaduras.

Como qualquer outra habilidade mercante de confecção no New World, você terá que manter-se atualizado com todas as habilidades de coleta apropriadas para ter os recursos disponíveis para criar armaduras, a menos que você esteja disposto a pagar na Entreposto Comercial local. Com este guia, vamos mantê-lo informado sobre como aumentar o nível de sua habilidade de Forjamento de Armaduras, incluindo quais recursos manter, quais itens fabricar cedo e outras dicas e truques necessários.

Recursos/outras habilidades mercantes para se concentrar

Os três principais recursos necessários para qualquer armadura são tecido, couro e metal. Então, naturalmente, você terá que aumentar o nível da colheita, mineração e Esfolamento.

Com a Colheita, você deseja se concentrar exclusivamente na aquisição de fibras de plantas de cânhamo, que podem ser encontradas em abundância nas regiões de pradaria e, ocasionalmente, nas regiões de floresta. As pradarias de Guardaventos são um excelente lugar para você pegar fibras desde o início. Para a mineração, você vai precisar de ferro e prata logo no início, que você pode encontrar em todas as áreas de planalto no mapa. Qualquer animal médio ou grande pode ser esfolado para conseguir o couro cru.

O que devo fazer?

Antes de refinar qualquer um desses recursos em tecido, lingotes ou couro, certifique-se de verificar os projetos de vila. Você frequentemente encontrará tarefas que lhe dão uma ordem de serviço para levar para a forja, o que permite criar itens para dar à cidade que te recompensa com experiência e uma tonelada de pontos de habilidade de Forjamento de Armadura. Mas esses itens requerem matérias-primas em vez de refinadas, por isso verifique primeiro antes de refiná-los.

Se você não tem solicitações de confecção para o os projetos de vila, pode transformar o resto do couro cru em couro, os metais em lingotes e as fibras em tecido.

Qualquer um desses recursos refinados que você possua ao máximo deve refletir o tipo de armadura que deseja fabricar, se estiver procurando exclusivamente melhorar sua habilidade de Armadura o máximo possível. Se você tiver mais tecido do que qualquer outra coisa, concentre-se na armadura de tecido. Se você tem muito couro, faça uma armadura de couro. E se seu inventário estiver cheio de ferro, construa uma armadura de ferro na forja. Você também pode sucatear peças de armadura fabricadas instantaneamente, devolvendo alguns materiais.

Se você está procurando ganhar dinheiro enquanto sobe de nível, pode aumentar o valor de suas peças de armadura adicionando modificadores de fabricação ou Azoth infundido para aumentar seus atributos e vantagens. Mas se você está apenas tentando aumentar sua habilidade de Forjamento de Armadura, então segure-os para outro momento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 09 de outubro.