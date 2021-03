Mecânicas do Conjunto de MTG, Strixhaven: Escola de Magos

A Wizards of the Coast incluiu uma série de novas mecânicas de Magic: The Gathering dentro do conjunto padrão legal de Strixhaven: Escola de Magos.

Programado para lançamento digital em 15 de abril e físico em 23 de abril, Strixhaven: Escola de Magos ( STX ) contém um total de 275 cards. O novo conjunto Padrão-legal tem um tema escolar mágico, apresentando cinco escolas na Universidade Strixhaven que são representadas por duas cores opostas do Magic. A mecânica dentro do conjunto são os Cards Dupla Face Modal, Magíficio, Salvaguarda e Aprender/Lição.

Magifício

Imagem via WotC

Magifício é uma palavra de habilidade, uma mecânica do Magic que une cards tematicamente com uma função comum. As palavras de habilidade são sempre impressas em itálico, separando-as das palavras-chave de MTG. Focando em feitiços, Magifício é tematicamente conectado ao foco geral de STX da vida universitária para magos.

Magifício é acionado quando seu controlador lança uma Mágica Instantânea ou Feitiço. Ao serem lançados, os cards com Magifício oferecerão a esse controlador um bônus. Um bônus pode ser uma compra de card ou um aumento de atributo até o final do turno. Os jogadores podem ativar Magifício com uma Mágica Instantânea a qualquer momento, mas feitiços só podem ser lançados no turno do controlador. No primeiro dia de spoilers de STX, um total de 10 cards foram reveladas com Magifício, de Planinaltas a criaturas.

Cartões Dupla Faces Modais

Imagem via WotC

Apresentado pela primeira vez no ZNR, o designer-chefe, Mark Rosewater, confirmou que nem todos os conjuntos conterão Cards Dupla Face Modais. A adição deles em Strixhaven une três conjuntos, ZNR, KHM e STX, por meio da mecânica, semelhante aos modelos de blocos de Magic do passado.

Muito parecido com o KHM, os Cards Dupla Face Modais em STX terão uma raridade de Raro ou superior. Os deuses em KHM eram um ciclo de Cards Dupla Face Modais, amarrando tematicamente a mecânica ao tema do cenário. O mesmo é feito em STX, com um ciclo de Decanos representando as cinco faculdades da Universidade Strixhaven.

Aprender/Lição

Imagem via WotC

A nova mecânica de Aprender/Lição em STX pode ter alguma jogabilidade no Construído Padrão, mas será totalmente utilizada dentro do formato Limitado. Tematicamente vinculada às faculdades da Universidade Strixhaven, Aprender aparecerá em uma variedade de cards de Magic, desde criaturas até Mágicas Instantâneas e Feitiços.

Aprender permite que os jogadores acessem uma carta de Lição de fora do jogo (dentro da reserva de um jogador) ou descartar uma carta e comprar outra. Lição é um novo tipo de mágica, encontrado em mágicas instantâneas e feitiços em todas as cores de Magic. Os jogadores têm garantida pelo menos uma lição em cada booster Draft de STX.

Os primeiros spoilers de STX revelaram cards de Magic de raridade comum com Aprender, melhorando seu valor dentro do formato Limitado. De cartas como Ascensão de Extus a Pausa no Estudo, a mecânica Aprender tem o potencial de mudar a forma como os jogadores jogam Draft no formato Limitado.

Salvaguarda

Imagem via WotC

Salvaguarda é uma nova palavra-chave perene no Magic que é uma habilidade desencadeada. As permanentes que possuem Salvaguarda são desencadeadas quando se tornam o alvo de uma mágica ou habilidade que um oponente controla. A mecânica de proteção fornece aos jogadores uma camada extra de proteção, anulando a mágica ou habilidade de um oponente, a menos que aquele jogador pague um custo adicional.

Se um oponente lançar uma mágica ou ativar uma habilidade que não tnha alvo, isso não desencadeará Salvaguarda. Adrix e Nev, Twincasters são uma carta de criatura sólida dentro de STX que tem a mecânica de Salvaguarda. Capaz de bombear fichas, os oponentes terão como alvo os gêmeos para evitar que sejam atacados. Mas, a menos que o oponente tenha mana disponível, Salvaguarda protegerá Adrix e Nev.

