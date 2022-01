Todos os spoilers de Kamigawa: Dinastia Neon do MTG

Mais de uma dúzia de novos cards de Magic: The Gathering do próximo conjunto padrão Kamigawa: Dinastia Neon foram revelados hoje pela Wizards of the Coast no lançamento da temporada de spoiler.

Programado para ser lançado digitalmente via Magic Online e MTG Arena em 10 de fevereiro, seguido de um lançamento global em 18 de fevereiro, MTG Kamigawa: Dinastia Neon (NEO) contém mais de 300 cards regulares. O pré-lançamento da próxima coleção de Magic acontecerá em 11 de fevereiro. A linha do tempo da coleção coincide com os eventos atuais que ocorrem no Multiverso, cerca de 1.200 anos após os eventos do bloco Kamigawa original.

A modernidade se misturou com a tradição, causando atrito com alguns kami e mortais, juntamente com o desaparecimento e reaparecimento do imperador de Kamigawa. O novo conjunto NEO apresenta um total de quatro planinautas. Mecânicas como Ninjutsu e Canalizar retornam, ao lado de cartas de encantamento Saga nunca antes vistas em Magic. E o conjunto NEO está repleto de artes, de terrenos básicos a tratamentos phyrexianos e samurais.

Aqui estão todos os cards MTG revelados hoje durante o lançamento do spoiler de NEO.

Cards de mecânica de NEO

Há um total de três mecânicas de MTG novas e duas que retornam no conjunto NEO.

The Reality Chip

Lançador Símio

Goro-Goro, Discípulo de Ryusei

Akki Custódio das Brasas

Silver-Fur Master

Grande Tanuki

Moonsnare Prototype

The Shattered States Era

Michiko’s Reign of Truth

Cards de Planinauta de NEO

O conjunto NEO contém um Planinaulta novo e três que retornam.

Kaito Shizuki

A Imperatriz Errante

Tamiyo, Sábia Completada

Tamiyo, Sábia Completada Phyrexiana

Tezzeret, Traidor da Carne

Ciclos NEO, samurai, lendárias e muito mais

O conjunto NEO está repleto de ciclos apresentando dragões, santuários e muito mais. Criaturas lendárias são mais uma vez exibidas, mas não tanto quanto no bloco Kamigawa original. E os samurais, junto com os ninjas, ocupam o centro do palco em todas as diferentes raridades.

Ao, the Dawn Sky

Meca Hacker de Energia

Jin-Gitaxia, Progress Tyrant

Ancestral Katana

Imperial Subduer

Atsushi, o Céu Flamejante

