WotC revela drops do Secret Lair de Magic: The Gathering inspirados em Arcane

A Wizards of the Coast revelou hoje que terá drops exclusivos de Arcane no Secret Lair de Magic: The Gathering.

Em parceria com a Riot Games, a Wizards of the Coast vai lançar drops por tempo limitado em comemoração ao lançamento de Arcane, nova série animada da Riot em parceria com a Netflix. Os drops temáticos de Arcane ficarão disponíveis de 29 de novembro a 23 de dezembro, em conjuntos holográficos e não-holográficos.

We are excited to be partnering with @Arcaneshow to launch Secret Lair x Arcane as part of the Secretversary Superdrop 2021 starting Nov. 29 at 9am Pacific! pic.twitter.com/HclIBpxGkz — Magic: The Gathering (@wizards_magic) November 17, 2021

“Estamos empolgados para o lançamento de dois drops do Secret Lair em parceria com a Riot Games para comemorar a chegada da série animada de League of Legends, Arcane”, disse Chris Cocks, presidente da Wizards of the Coast. “Trazer marcas favoritas dos fãs para o Multiverso de Magic é uma forma interessante de trazer Magic à vida em novas formas, tanto para os fãs antigos quanto para os jogadores novatos.”

As cartas mostradas nos drops serão reveladas nas próximas semanas, após o lançamento do último ato de Arcane em 20 de novembro. Fãs de Magic podem esperar encontrar terrenos que capturem locais e momentos-chave da série animada de League of Legends, como a Cidade do Progresso e a Subferia.

Brandon Miao, líder de parcerias e experiências multiproduto na Riot, disse que a empresa buscava levar os fãs de Arcane “para além da tela digital” e trazer “algo que você possa ter nas mãos” com todas essas colaborações.

Os drops de Magic: The Gathering Secret Lair x Arcane e Secret Lair x Arcane: Terrenos poderão ser adquiridos a partir de 29 de novembro. Para saber mais, é só acessar o site oficial do Secret Lair.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 17 de novembro.