Melhores cartas e decks em MTG Alquimia: Innistrad

Suba no ranque de Alquimia com essas cartas de A22 antes de serem enfraquecidas.

O lançamento do MTG Arena Alquimia, que incluía cartas de Magic exclusivamente digitais de Alquimia: Innistrad, criou um novo meta padrão com cartas A22 que melhoraram um grande número de decks populares.

O formato Alquimia dentro do MTG Arena é um formato padrão alternativo que inclui cartas apenas digitais, mecânicas e cartas que foram rebalanceadas, junto com cada carta padrão legal no Magic. Alquimia: Innistrad (A22), que foi lançado em 9 de dezembro com um total de 63 cartas digitais, abre espaço de design dentro do Magic, enquanto o formato em si fornece aos designers a capacidade de enfraquecer ou fortalecer uma carta dependendo de seu desempenho dentro do meta.

Alguns dos decks com desempenho competitivo no formato MTG Arena Alquimia, de acordo com estatísticas fornecidas pelo MTGDecks, incluem Mono-Green Aggro, Mono-Black Control, Mono-White Aggro, Gruul Werewolves, Orzhov Clerics e Azorius Control. Vários desses também são fortes no formato padrão legal, mas ganharam cartas de A22 que os ajudaram a ficar ainda melhores.

Menções honrosas que não são as melhores opções de cartas de Alquimia: Innistrad, mas estão incluídas em muitos desses melhores decks de MTG Alquimia são Rahilda, Degoladora Procurada, Anjo da Unidade, Bruxa do Vínculo Maldito, Garruk, Cólera dos Ermos e Mensageiros Lupinos.

As cartas de A22 estão sujeitas a reequilíbrio, programado para ocorrer a cada quatro a seis semanas. Os curingas não são fornecidos aos jogadores do MTG Arena após qualquer rebalanceamento. As cartas não estão listadas em nenhuma ordem específica e as atualizações deste artigo ocorrerão conforme o meta evolui ou sobre quaisquer enfraquecimentos e fortalecientos aplicados.

De um poderoso lobo de um de mana a um Artefato com um livro de feitiços, aqui estão as cinco melhores cartas de MTG Alquimia: Innistrad.

Filhote Obstinado

Tenacious Pup é uma poderosa carta verde de um de mana de A22 que se encaixa perfeitamente nos decks Mono-Green Aggro, Gruul Werewolves e Golgari Stompy. Ao entrar no campo de batalha, o filhote de lobo concede um ponto de vida, semelhante ao Estalajadeiro Próspero. Em vez de criar uma ficha de Tesouro, entretanto, Filhote Obstinado dá à próxima criatura que você conjurar um marcador de +1/+1, de Atropelar e de Vigilância.

Junto com uma carta de dois de mana como Líder de Matilha de Lobisomens dentro de decks Mono-Green Aggro, o lobo 3/3 se torna um 4/4 com Atropelar, Vigilância, Táticas de Grupo e sua habilidade de mana que aumenta seu poder para 6/4 dentro do Formato MTG Arena Alquimia.

Filhote Obstinado é uma carta de um de mana versátil que tem um grande valor. É ideal em uma mão inicial, mas ainda vale seu custo de mana em todas as fases do jogo. Como um bônus, o lobo tem 1/2 de estatísticas, permitindo que ele bloqueie outras cartas iniciais de seus oponentes.

Pincelada Sangrenta

Pincelada sanguínea

Apoiando sinergias dentro da cor Preta, Pincelada Sangrenta é um Encantamento de A22 que vale a pena encaixar em um ponto de três de mana. Ele obteve sucesso nos decks Mono-Black, BW Midrange e Rakdos Vampire. Usando a mecânica exclusiva do MTG Arena Conjurar, o Encantamento cria um Artista do Sangue ao entrar no campo de batalha.

Artista do Sangue é um 0/1 de custo dois que drena um ponto de vida de um oponente enquanto fornece um ponto de vida a seu controlador cada vez que ele ou outra criatura morre. Esta habilidade de drenar sinergia com a habilidade passiva de Pincelada Sangrenta, que rouba um ponto de vida de um oponente enquanto ganha um de vida para você cada vez que uma ficha de Sangue é sacrificada.

Mono-Black Control obteve um grande sucesso com Pincelada Sangrenta quando jogado ao lado de cartas como O Massacre do Gancho de Carne, Sangue na Neve e Disputa Mortífera. E os Vampiros de Rakdos ganham uma vantagem através do ganho e drenagem ao sacrificar fichas de Sangue produzidas por Anje, Dama de Desonra e Coletor do Dízimo de Sangue.

Capitã Inquisidora

Capitão Inquisidor

Os decks Mono-White Aggro e go-wide ganharam outra carta de criatura sólida através da Capitã Inquisidora do A22. A clériga humana de custo quatro tem 3/3 e a palavra-chave Vigilância. Mas sua habilidade é o que a torna válida para uma variedade de decks White Weenie, Cleric, Boros-Aggro e Selesnya Human. Ao entrar no campo de batalha, a Capitã Inquisidora coloca no campo de batalha uma carta de criatura que tem um custo de mana de três ou menos enquanto embaralha outra criatura com um custo de mana de três ou menos em seu grimório.

Usando a mecânica de Busca do MTG Arena, os cards de criatura com um valor de mana de três ou menos podem vir do grimório ou cemitério de um jogador. Uma vez que a maioria dos decks go-wide e Aggro tem uma abundância de criaturas de mana de baixo custo, a Capitã Inquisidora faz sinergia com esses decks e os torna melhores.

A clériga humana do A22 é estreita em design, mas alimenta estratégias de jogo agressivas em decks como Mono-White Aggro que já eram uma escolha de meta superior no formato Padrão.

Chave do Arquivo

Chave para o arquivo

Os decks de controle ganharam acesso a Chave do Arquivo no A22, usando a mecânica de Selecionar do MTG Arena em conjunto com a geração de dois de mana em qualquer combinação de cores. A mecânica de Selecionar permite que os jogadores escolham um dos três cards de um livro de mágicas que contém um total de 15 cartas. Chave do Arquivo está repleto de feitiços que suportam as sinergias do deck de controle.

Aproximação do Segundo Sol

Dia do Julgamento

Distorção Temporal

Contramágica

Tutor Demoníaco

Lâmina da Destruição

Raio

Reivindicar o Primogênito

Garra Krosana

Recrescimento

Descentelhar

Eletrolisar

Espiral de Crescimento

Hélice de Raios

Putrificar

Todos esses feitiços são jogáveis ​​graças à Chave do Arquivo, que fornece dois de mana em qualquer combinação de cores ao ser virado. Os melhores decks de Control que usam a Chave do Arquivo incluem Azorious, Jeskai, Bant e Dimir Control.

Tirano Arrasador de Cidades

Town-razer Tyrant

Dragões estão no topo do formato Alquimia do MTG Arena graças à adição de Tirano Arrasador de Cidades do A22. O dragão de custo quatro tem Voar e uma habilidade de entrar no campo de batalha que tem como alvo o terreno do oponente. Esse terreno perde as habilidades que pode ter, excluindo as habilidades de mana, e causa dois de dano ao seu controlador, a menos que seja sacrificado.

Criaturas terrenos são especialmente populares no formato Padrão e Tirano Arrasador de Cidades se junta a Campo dos Mortos como uma carta de ódio contra esses tipos de terrenos.

O dragão também tem estatísticas sólidas para um custo quatro, encaixando-se perfeitamente em decks com Dragão da Ponte Dourada, Regente do Véu Lunar e Inferno dos Montes das Estrelas em conjunto com Filhote Assutador, outra carta do A22 que reduz o custo dos cards de dragão em um no início de sua etapa final.

Todas as imagens via WotC, Magic: The Gathering.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 27 de dezembro.