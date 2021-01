Começou o evento de acesso antecipado de Kaldheim em MTG Arena

Streamers de vários lugares do mundo estão testando a nova coleção de Magic: The Gathering, Kaldheim, durante o dia de hoje no evento de acesso antecipado em MTG Arena.

Com lançamento digital em MTG Arena e MTGO marcado para 28 de janeiro, a coleção Kaldheim (KHM) tem um tema Nórdico/Viking e várias mecânicas de Magic estão voltando ou aparecendo pela primeira vez. Antes do lançamento digital de amanhã, a Wizards of the Coast patrocinou o evento de acesso antecipado de KHM em MTG Arena, onde streamers de vários lugares do mundo testam o novo conjunto com acesso ilimitado a todas as cartas do Padrão para o Construído e Limitado.

The #MTGKaldheim Early Access Streamer Event happens on January 27th! Get ready to see the new cards in action on MTG Arena. pic.twitter.com/RMpqdJNWiN — MTG Arena (@MTG_Arena) January 25, 2021

Confira streamers de Magic, como NoxiousLive, corkeyz, AliasV, Amazonian, PowrDragon e Day9, no Construído e Limitado ao longo do dia de hoje. Para variar mais entre os produtores de conteúdo, você ainda pode abrir a página de Magic na Twitch e procurar Kaldheim no título.

O Construído de KHM tem vários temas tribais, como gigantes e zumbis, além de trazer de volta a Magic a mecânica da Neve. Muitos dos temas tribais passam para o Limitado, com combinações como a dos Elfos. A nova mecânica Vanglória será importante nas composições Aggro do Limitado, usando as cores Vermelhoe Branco.

O evento de acesso antecipado de MTG Arena acontece até, aproximadamente, as 13h BRT de amanhã, 28 de janeiro. O lançamento de KHM deve acontecer às 16h BRT de 28 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 27 de janeiro.