Notas da atualização 1.11 de Legends of Runeterra

A segunda atualização de Chamado da Montanha em Legends of Runeterra contém outra rodada de mudanças de balanceamento, uma tabela de classificação dentro do jogo de cartas digital, um Laboratório para um único jogador e novas personalizações.

Passaram-se cinco semanas desde o lançamento do CdM em LoR. Mudanças de balanceamento feitas na atualização 1.10 promoveram Lee Sin e seu bando de desajustados de Targon ao status de nível S no meta. A atualização 1.11 contém outra rodada de mudanças de balanceamento destinadas a melhorar os arquétipos enquanto diminui os níveis de poder dos outros, tudo isso enquanto deixa Lee Sin sozinho.

A atualização do LoR também inclui um novo laboratório para um jogador que vale a pena conferir e várias personalizações que destacam o CdM e as tropas do LoL. Os jogadores tailandeses agora têm suporte para idiomas. E a equipe da Riot também disponibilizou o histórico de partidas por meio do API Riot Games, o que pode levar a recursos relacionados ao histórico de partidas em vários sites da comunidade.

Aqui estão as notas completas da atualização 1.11 para Legends of Runeterra.

Alterações de balanceamento

Semelhante à atualização 1.10, os enfraquecimentos e fortalecimentos na atualização 1.11 são numerosos. O único campeão a ser atingido foi Aurelion Sol, enquanto cartas como Guardiã Radiante e Jack, o Vencedor também foram enfraquecidas. Algumas cartas também foram fortalecidas, como Pix e o feitiço Bastião. Um resumo completo de cada alteração de balanceamento da atualização 1.11 do LoR pode ser encontrado aqui.

Aurelion Sol

SUBIR DE NÍVEL: Fim de Rodada: Seus aliados têm 20+ de Poder total → Fim de Rodada: Seus aliados têm 25+ de Poder total

Guardiã Radiante

PODER: 5 → 4.

Mentor Inspirador

PODER: 1 → 2

VIDA: 2 → 1

Pix

VIDA: 1 → 2

Jack, o Vencedor

VIDA: 6 → 5

Suboficial

VIDA: 2 → 1.

Vovô Rumul

JOGAR: Dê +0|+4 a um aliado → Dê +0|+4 a 2 aliados

Cabra da Montanha

VIDA: 1 → 2.

Quietude

TEXTO ANTIGO: Silencie uma unidade nesta rodada. Crie 1 [Quietude] Fugaz na mão.



NOVO TEXTO: Silencie uma unidade nesta rodada. Crie 1 [Quietude] Fugaz na mão com 1 a mais de custo.



Bastião

TEXTO ANTIGO: Conceda Escudo de Feitiço a um aliado nesta rodada.



NOVO TEXTO: Dê +1|+1 e Escudo de Feitiço a um aliado.



Inspiração Cósmica

TEXTO ANTIGO: Se você Contemplar uma carta Celestial, dê +2|+2 a aliados globalmente. Recarregue seu Mana de Feitiço.



NOVO TEXTO: Se você Contemplar uma carta Celestial, dê +2|+2 a aliados globalmente.



Personalizações

A atualização 1.11 contém um novo guardião, Astra. Ele também possui um Pacote Tropa que contém dois guardiões tropas e um Emote exclusivo. A equipe do LoR também adicionou outro verso de carta chamada Celestiais.

Guardião Astra

Imagem via Riot Games

Astra é um adorável inseto de Targon que poliniza a noite com sua personalidade gentil e fofa. Seu hobby é floricultura, de acordo com a equipe do LoR.

Verso de carta Celestiais

Imagem via Riot Games

O novo verso de carta dos Celestiais apresenta O Acometedor, O Trapaceiro e A Serpente como “A grandiosidade das estrelas”.

Pacote Tropas

Imagem via Riot Games

Um novo pacote contendo o Guardião Tropa existente, um novo guardião exclusivo Tropa Azul e um emote “Tá com invejinha?” de tropas pode ser comprado na loja do LoR por 975 moedas.

Laboratório Jornada ao Topo

Imagem via Riot Games

Pela primeira vez no LoR, os jogadores podem embarcar em um laboratório para um jogador via Joranda ao Topo. Os jogadores construirão seu deck conforme escalam o “pico de Targon”, usando habilidades de Leona ou Diana. Ao completar a jornada do laboratório, os jogadores são recompensados ​​com um ícone exclusivo para o campeão com o qual escalaram.

Escolha Leona ou Diana.

Selecione um poder passivo único.

Enfrente três batalhas contra inimigos que têm suas próprias habilidades especiais.

Personalize o seu baralho recrutando reforços após cada jogo.

Placares no jogo

Em um esforço para criar “a base do conjunto de recursos sociais e competitivos do LoR“, dois placares estão sendo adicionadas na atualização 1.11.

Placar Mestres: Destaca quem está no topo das ranqueadas.

Placar Amigos: mostra sua colocação em meio a seus amigos nas Ranqueadas.

Mudanças no balanceamento da Expedição

Conforme mencionado anteriormente na atualização 1.10, o bônus de oferecido para arquétipos do CdM não contará mais, o arquétipo não aparecerá mais do que outros com a atualização 1.11. A equipe “diluiu dois dos arquétipos do Targon mais consistentes”, ao mesmo tempo que buscou “dificultar a presença de cartas com Amanhecer”. Um resumo completo das alterações de balanceamento da expedição pode ser encontrado aqui.

Criaturas Extraordinárias

Adicionadas: Místico Selvagem, Estrelacórnio Inexperiente, Poroboleta, Contos Fantásticos.

Alvorada Radiante

Classificação Coesa aumentada de Nenhuma para Média

Adicionadas: Bênção Targonense, Estrelacórnio Inexperiente

Removida: Quietude

Ventos Solares

Classificação Coesa aumentada de Média para Alta

Adicionadas: Vigor Solar, Protetor Chamabranca

Removidas: Contemple o Infinito, Sonhaluna

Correções de erros

Apenas algumas correções foram aplicadas na atualização 1.11.

O Poro Saqueador agora pode receber corretamente Escudo de Feitiço e Fúria a partir de seu efeito Saquear.

Saraivada Abdica das cartas corretamente mesmo que o alvo tenha sido removido.

Corrigido um problema que fazia com que Árbitro do Pico ganhasse redução de custo ao alvejar unidades na mão.

Corrigido um problema que fazia com que os controles de volume não ficassem no lugar certo.

Corrigido um problema que fazia com que os arsenais de Expedições não fossem salvos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 29 de setembro.