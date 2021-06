Riot revela enfraquecimentos completos para Quebrapassos, Garra do Espreitador e outros itens na prévia da atualização 11.13 do LoL

O designer de jogabilidade do League of Legends, Mark “Scruffy” Yetter, detalhou as mudanças nos itens da atualização 11.13. As mudanças são definidas para trazer atualizações radicais para os sistemas de mobilidade do jogo, enfraquecendo itens que desempenharam um papel importante no “aumento da mobilidade” de certos campeões.

Essas mudanças foram provocadas e ligeiramente visualizadas há várias semanas. Mas hoje, eles foram revelados em toda a sua extensão.

11.13 Patch Preview with full changes.



This'll be my last preview before moving teams, I'll update you all next week with more info about how we're sharing these in the future. pic.twitter.com/BylvBcdxn3 — Mark Yetter (@MarkYetter) June 15, 2021

“Levamos as taxas de vitória de cada item em consideração ao fazer esta avaliação, então alguns deles são fortalecimentos, alguns são enfraquecimentos e alguns são neutros em termos de poder”, disse o designer de jogabilidade do LoL, Jeevun Sidhu, no Twitter quando as mudanças foram visualizadas pela primeira vez no início deste mês. “De qualquer forma, planejamos acompanhar quaisquer campeões que sejam fortemente prejudicados pelas mudanças.”

Itens incluindo Força do Vendaval, Perdição de Lich, Cutelo Negro, Couraça do Defunto, Manto de Nimbus, Ímpeto Cósmico e Hino Bélico de shurelya estarão todos recebendo enfraquecimentos diretos na atualização 11.13. A velocidade de movimento que cada um dá passivamente aos jogadores está sendo reduzida, especialmente nos estágios posteriores de cada jogo. O Hino Bélico de Shurelya é uma exceção notável, no entanto. Seus efeitos passivos permanecem intocados, mas seu efeito ativo está sendo enfraquecido de fornecer 60 por cento da velocidade de movimento para fornecer apenas 30 por cento. Além disso, Garra do Espreitador terá seu tempo de recarga aumentado de 60 para 90 segundos na nova atualização.

Mas nenhum item está vendo mais mudanças na atualização 11.13 do que Quebrapassos, que está recebendo uma revisão completa na próxima atualização.

Quebrapassos está configurado para ver seu efeito de colisão, Corte Obstante, retrabalhado completamente. Ele não irá mais impulsionar os campeões adiante em 300 unidades. Em vez disso, será lançado enquanto se move normalmente. A velocidade de movimento inata e passiva do Quebrapassos também está sendo reduzida de três para dois por cento. Para compensar esses enfraquecimentos diretos, Quebrapassos está tendo tanto seu dano ativo quanto seu efeito de lentidão fortalecidos na atualização 11.13.

Além dos vários itens sendo nerfados no Patch 11.13, alguns itens de poder de habilidade estão recebendo buffs. Everfrost, Luden’s Tempest e Liandry’s Anguish terão seus custos reduzidos em 200 gold quando o patch entrar no ar.

Além das mudanças gritantes em muitos dos itens já existentes do jogo, dois novos itens estão sendo adicionados ao LoL na atualização 11.13: Hullbreaker e Anathema’s Chains. Os dois itens terão como alvo campeões de investida dividida e tanques de dano de ataque, respectivamente.

A atualização 11.13 já está disponível para teste no APT do LoL e será lançado na próxima quarta-feira, 23 de junho, de acordo com o cronograma oficial de atualização.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 15 de junho.