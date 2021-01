Olaf, Nunu, Akali na lista de enfraquecimentos, Mundo fortalecido na prévia da atualização 11.2 do LoL

As mudanças são provisórias, no entanto.

Alguns dos campeões de melhor desempenho de League of Legends serão enfraquecidos na próxima atualização do jogo.

O diretor de design de jogabilidade Mark “Scruffy” Yetter delineou todas as mudanças de balanceamento provisórias na atualização 11.2 da próxima semana. E alguns campeões superpoderosos, como Olaf, Nunu e Akali, estão sendo atingidos pelo martelo do enfraquecimento. O Dr. Mundo, por outro lado, está ganhando carinho, junto com outros oito campeões.

Patch Preview 11.2:

-Buffing up options outside of Sunfire for tanks (and giving support tanks more choices)

-Shurelia's shift to make it attractive to enchanter/mage supports



More details tomorrow, still work in progress. pic.twitter.com/Q0RzkRNT40 — Mark Yetter (@MarkYetter) January 11, 2021

Mesmo que a Riot tenha enfraquecido extensivamente os itens Brasa de Bami em uma correção de novembro, Nunu continua a dominar o meta da selva. O menino e seu Yeti são extremamente tanques, têm excelente sustentação e podem causar danos à maioria dos carregadores. A Riot pode considerar reduzir o dano em algumas de suas habilidades ou simplesmente atacar seus atributos base para torná-lo menos tanque nos estágios iniciais de uma partida.

Scruffy aludiu às mudanças de Olaf e Aatrox na semana passada, explicando que os amplificadores de cura dos dois lutadores seriam o foco em uma atualização futura. Os Golpes Nefastos (W) de Olaf já foram atualizados no APT, de acordo com Surrender at 20, aumentando o roubo de vida da habilidade enquanto diminui a quantidade de cura recebida com base na vida perdida.

Screengrab via Surrederat20.net

Enquanto Aatrox também será ajustado, Scruffy diz que será “mais como uma mudança neutra de poder do amplificador de cura”. Os enfraquecimentos de Akali podem limitar sua força durante a fase de rotas, tornando-a mais a assassina do meio para o fim do jogo que ela deveria ser.

Dr. Mundo está pronto para receber fortalecimentos, potencialmente tornando-o mais tanque. Embora muitos campeões musculosos tenham obtido sucesso com a revisão do sistema de itens, Mundo não é um deles. E com a Riot se preparando para sua atualização de campeão, agora é provavelmente uma boa hora para lhe dar um pequeno impulso.

Darius, Maokai suporte e Elise também entraram na lista de enfraquecimentos. Trundle, Shaco, Nocturne, LeBlanc, Caitlyn, Varus, Senna e Soraka estão programados para fortalecimentos. Scruffy provavelmente explicará os fortalecimentos e enfraquecimentos amanhã.

As informações da atualização são provisórias e sujeitas a alterações antes de atingir os servidores ativos.

Siga-nos no YouTube para mais notícias e análises de e-sports.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 11 de janeiro.