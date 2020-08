Lista de campeões do Conjunto 4 de TFT aparecem no APT

Um total de 60 possíveis campeões do Teamfight Tactics dentro do próximo Conjunto Quatro Destinos apareceu na mais recente atualização do Ambiente Público de Testes junto com imagens de todas as novas Pequenas Lendas.

Programado para lançamento em 16 de setembro, Conjunto Quatro Destinos apresentará tabuleiros interativos com o tema de Ionia espiritual, novas Pequenas Lendas e um sistema de Fragmentos Estelares para aprimorar suas Pequenas Lendas. A Riot havia revelado anteriormente que o novo conjunto do TFT continha um total de 58 campeões, um a mais do que o conjunto 3.5. Os novos campeões que foram indicados incluem Kennen, Elise, Azir, Yasuo, Lulu, Jinx e Lee Sin.

Carregada no APT ontem, estava uma suposta lista de 60 campeões contida no conjunto Destinos do TFT, sem suas habilidades e atributos. O site de mineração de dados do APT Surrender at 20 originalmente desenterrou a lista e disse que ela pode estar incompleta ou imprecisa.

Aatrox

Ahri

Akali

Anivia

Annie

Aphelios

Ashe

Azir

Cassiopeia

Diana

Elise

Evelynn

Ezreal

Fiora

Galio

Garen

Hecarim

Irelia

Janna

Jarvan IV

Jax

Jhin

Jinx

Kalista

Catarina

Kayn

Kennen

Kindred

Lee Sin

Lillia

Lissandra

Lulu

Lux

Maokai

Morgana

Nami

Nidalee

Nunu

Pyke

Riven

Sejuani

Sett

Shen

Sylas

Tahm Kench

Talon

Teemo

Thresh

Twisted Fate

Vayne

Veigar

Vi

Warwick

Wukong

Xin Zhao

Yasuo

Yone

Yuumi

Zed

Zilean

O upload para o APT também incluiu uma série de imagens com as novas Pequenas Lendas: Ao Shin, Umbra e Choncc. Cada um é um dragão com várias personalidades que variam de ameaçador a fofo e adorável. As imagens que vazaram mostram as três versões de cada Pequena Lenda (de uma estrela a três estrelas).

O novo conjunto Destinos será supostamente carregado na íntegra para o APT em algum momento entre 31 de agosto e 2 de setembro, com o novo conjunto do TFT sendo lançado oficialmente em 16 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 29 de agosto.