Fase eliminatória do primeiro split da LPL é adiada para 12 de abril

A fase eliminatória do primeiro split de 2022 da LPL foi adiada mais uma vez, devido a novas complicações da pandemia de COVID-19. A conta oficial da liga comunicou a notícia nas redes sociais.

“Devido à situação atual da Covid, para proteger a saúde e segurança dos nossos jogadores, técnicos e funcionários, decidimos adiar a fase eliminatória para começar no dia 12 de abril”, disse a LPL em nota no Twitter. “Os jogos serão realizados de forma remota.”

Essa última fase do split da LPL já tinha sido adiada para 8 de abril em 29 de março. Na data, foi dito que as partidas que faltavam, marcadas para março, seriam realizadas de forma remota e a série seria adiada para 8 de abril. A decisão foi tomada devido ao fechamento total de Xangai.

No momento, quatro times — Victory Five, Top Esports, Royal Never Give Up e JD Gaming — estão na disputa pelo título e pela vaga no Mid-Season Invitational 2022. Ao todo, ainda resta jogar seis séries melhores-de-cinco.

O primeiro split de 2022 da LPL será retomado em 12 de abril, com o embate entre Top Esports e Victory Five. Um dia depois, acontece a segunda partida da quarta rodada, entre JD Gaming e RNG.

Com a segunda semifinal marcada para a quarta-feira, 20 de abril, é possível que a grande final aconteça na mesma semana, provavelmente no final de semana. Mas, com esse cronograma, os campeões terão menos de três semanas para se preparar para o MSI 2022, que começa em 10 de maio. O time também precisará tirar um dia ou dois para viajar para Busan, na Coreia do Sul, onde será o evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Mateusz Miter no Dot Esports no dia 06 de abril.