Desenvolvedores do LoL confirmam atualização visual de Ahri para este ano

A Riot Games adicionou outra campeã de League of Legends à longa lista de personagens a serem atualizados. E foi confirmado hoje que, neste ano, Ahri receberá uma bela repaginada.

Na extensa apresentação que os desenvolvedores fizeram hoje para comemorar o início da temporada ranqueada 2022 do LoL, a Riot confirmou que será feita uma grande atualização visual para Ahri ainda este ano.

“Este ano, vamos focar na Ahri, uma das mais antigas, mas mais populares campeãs do LoL”, explicou Jonathan Belliss, Gerente de Produto de Personalização e Eventos de League of Legends na Riot. “Ela não tem animações de empurrar, e as animações dela já são bem datadas. Não apenas para a skin base, mas para todas as skins Épicas dela que usam essa base. Podem esperar uma atualização do nível da Caitlyn para a Ahri ainda este ano.”

No ano passado, Caitlyn recebeu uma grande atualização visual dentro do jogo e suas ilustrações, que passaram quase 10 anos sem ajustes, também foram refeitas. Ahri, que está no jogo há quase tanto tempo quanto Caitlyn, passará por uma atualização similar neste ano, segundo a Riot.

Ahri foi lançada originalmente no LoL em dezembro de 2011, e recebeu pouca atenção em termos de atualizações de mecânicas e retoques visuais desde seu lançamento, há mais de uma década. Nesse período, no entanto, Ahri recebeu 14 skins, o terceiro maior número entre todos os campeões do jogo.

A Riot não divulgou uma programação específica para o lançamento da atualização visual de Ahri, mas podemos esperar que ela saia ainda neste ano, segundo os desenvolvedores. Outro campeão já existente que receberá atualizações é Udyr, que foi escolhido pela comunidade do LoL no ano passado para uma AVM. A Riot já abriu outra votação popular neste ano, com cinco candidatos às melhorias.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 07 de janeiro.