Comunidade do LoL discute possibilidade de atualização de Sona após revelação de Seraphine

A Mestra das Cordas do LoL tem concorrência no palco.

Depois da revelação oficial da nova campeã de League of Legends, Seraphine, muitos fãs já tiveram algumas reclamações sobre a falta de elementos únicos em suas habilidades. Os fãs compararam a Cantora Sonhadora a Sona, por exemplo, o que pode fazer com que a Riot Games dê uma atualizada na campeã mais antiga.

Seraphine foi revelada nesta semana como a campeã de número 152 do jogo, com direito a skin ultimate da K/DA. Ela fará uma “colaboração” com o grupo virtual em uma faixa de seu novo EP. A expectativa para o lançamento começou a ser criada alguns meses antes, quando os fãs encontraram contas da campeã nas redes sociais.

Apesar de a Riot ter apresentado Seraphine ao mundo de uma forma diferente, suas habilidades não foram muito inspiradoras para alguns fãs de LoL. Algumas habilidades são muito parecidas com as de Sona, e o fato de as duas usarem magia e música não ajuda.

Por isso, muitos acreditam que Sona pode ser uma das próximas campeãs a receberem atualizações em 2021. A Mestra das Cordas foi lançada há 10 anos, quando havia apenas 60 campeões no jogo, mas não aparece no meta há algum tempo, exceto quando os itens de ouro estavam quebrados.

Alguns acreditam que a Riot pode tentar transformar Sona em uma personagem parecida com Invoker de Dota 2. Invoker é um herói que tem três habilidades genéricas no Q, W e E. Sua ultimate, no entanto, depende dos últimos três feitiços usados, e toda combinação tem um efeito diferente. Então ele pode usar até 14 variações diferentes, dependendo do combo que fizer.

A Riot pode escolher adotar um estilo parecido para Sona, mas, em vez da combinação de feitiços, usar as power chords. Cada uma poderia causar um ataque ou efeito diferente, como os acordes de um violão, ou, no caso de Sona, de seu etwahl.

No fim das contas, há muita diferença entre jogar de Sona e de Seraphine, mas não seria ruim atualizar Sona para os padrões de hoje.

Seraphine será lançada na atualização 10.22 de League of Legends, na quinta-feira, 29 de outubro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 13 de outubro.