Lançamentos competitivos de jogos para celular em 2021

Os fãs de dispositivos móveis receberam inúmeros jogos novos de sucesso em 2020, e as coisas provavelmente não serão diferentes no próximo ano.

Muitos mais jogos serão lançados ou revelados, mas enquanto isso, alguns desenvolvedores de alto nível também anunciaram os seus próximos títulos.

Aqui estão os próximos melhores jogos para celular para ficar de olho em 2021.

League of Legends: Wild Rift

Imagem via Riot Games

O jogo competitivo para celular mais aguardado de 2021 é, sem dúvida, League of Legends: Wild Rift. O primeiro anúncio do jogo não fez muito barulho há um ano porque veio junto com outras notícias que comemoravam o aniversário de 10 anos da Riot Games.

Recentemente, o Wild Rift foi amplamente discutido por muitos fãs do LoL. E agora, sua fase beta deu o próximo passo ao se tornar disponível em muitas outras regiões ao redor do mundo.

O MOBA móvel não é uma mera adaptação do LoL na plataforma lucrativa, mas sim um jogo completo feito para parecer um título independente. A Riot reduziu o tamanho do Rift e aumentou o ritmo do jogo para se adequar à plataforma móvel. A equipe também remodelou todas as skins e projetou itens exclusivos para celular, criando um meta distinto do jogo para PC. A versão mobile já conta com 40 campeões dos que estão presentes no jogo para PC.

Wild Rift rapidamente se tornou o aplicativo mais baixado em todas as regiões que receberam acesso beta apenas três dias após seu lançamento beta em outubro. Atingiu mais de 1,4 milhão de downloads no Android e iOS combinados naquela época, de acordo com Tap Tap. Desde então, o número de downloads ultrapassou 10 milhões apenas no Google Play, de acordo com a página da loja.

Ainda assim, Wild Rift está apenas em beta e ainda não foi inaugurado na América do Norte. Isso dá aos desenvolvedores algum tempo para melhorar o jogo e adicionar recursos altamente solicitados, como um modo de espectador e uma fila por posição. Diversas organizações de e-sports já contrataram equipes de Wild Rift, com grandes esperanças para seu potencial competitivo graças à credibilidade da Riot estabelecida no LoL.

Pokémon Unite

Screengrab via Pokémon

Pokémon Unite foi uma das revelações móveis mais polêmicas de 2020. Em 24 de junho, a Nintendo fez uma revelação inesperada com a primeira edição de um jogo MOBA para a licença Pokémon, desenvolvido em colaboração com a gigante chinesa Tencent. Também está programado para ser lançado no Nintendo Switch.

A revelação de Unite se tornou até mesmo o vídeo mais maior número de “Não gostei” da história da Nintendo, em parte porque os fãs esperavam uma revelação emocionante e, em vez disso, receberam um anúncio de celular inesperado. A próxima arena de batalha multijogador online se parece muito com LoL com Pokémon em vez de campeões e será grátis para jogar.

A Nintendo ainda não forneceu uma data de lançamento, mas muitos fãs esperam saber mais em 2021, ou talvez uma revelação alfa. Espera-se que seja desenvolvido rapidamente, uma vez que a Tencent está envolvida. A empresa geralmente trabalha rapidamente em seus outros jogos, como Call of Duty: Mobile e PUBG Mobile.

Notícias sobre o jogo ressurgiram recentemente devido a vazamentos que supostamente revelaram o início de um beta fechado na China em outubro. Para o bem ou para o mal, este jogo é objeto de muita curiosidade em 2021.

Apex Legends

Imagem via Electronic Arts

Anunciado inicialmente em outubro de 2019, o battle royale Apex Legends da Respawn Entertainment está programado para ser lançado no celular em 2021 após um atraso, de acordo com o CEO da EA Games, Andrew Wilson. O jogo introduziu o jogo cruzado no PC, Xbox One e PS4 em outubro e vai se juntar à plataforma Nintendo Switch no próximo ano.

Apex será um dos últimos jogos Battle Royale de alto nível a ser lançado para celular após Fortnite e PUBG. É um dos próximos jogos mais emocionantes de 2021, uma vez que uma comunidade competitiva foi anteriormente construída em torno de sua versão para PC.

Muitos fãs do universo Titanfall estão curiosos para ver como o Battle Royale vai se adaptar à plataforma, o que pode ser um desafio para um jogo tão rápido. Em qualquer caso, este provavelmente será um ponto de virada para o título, pois ele se tornará disponível para um público mais amplo.

Dawn Awakening

Imagem via Tencent

O próximo jogo de sobrevivência de zumbis da indústria móvel da Tencent, com lançamento previsto para 2021, está sujeito a grandes expectativas e curiosidade. Dawn Awakening está sendo desenvolvido pelo estúdio Lightspeed & Quantum Studios, de propriedade da Tencent, que também criou o PUBG Mobile.

O jogo de sobrevivência no mundo aberto envolverá mecânica de jogo, como catar suprimentos, construir uma casa e, obviamente, matar uma tonelada de zumbis, de acordo com seu teaser. A Tencent frequentemente adiciona potencial competitivo ao seu jogo, então esse também pode ser o caso.

Dawn Awakening entrou em beta fechado na China em setembro e dezembro, o que pode sugerir um lançamento global em 2021. Já ultrapassou um milhão de pré-registros, mas não está claro quando o beta será aberto em outras regiões ao redor do mundo.

Esperanças de ver o lançamento de Diablo Immortal em 2021 reacenderam

Imagem via Blizzard Entertainment

Diablo Immortal, a revelação que gerou muita polêmica durante sua revelação na BlizzCon 2018, ressurgiu com a inauguração inesperada de seu primeiro período de acesso antecipado em dezembro. A popular licença hack and slash, que remonta a 1997, está recebendo seu primeiro jogo para celular na forma de um spin-off, enquanto os fãs aguardam pacientemente por mais notícias sobre Diablo IV.

Ainda não está claro se Diablo Immortal será lançado no próximo ano ou mesmo lançado, mas as esperanças foram reacendidas com a revelação de sua fase alfa. Inúmeros jornalistas de jogos puderam testá-lo e publicaram suas opiniões sobre a construção, que parecem promissoras. Eles elogiaram sua adaptação de jogabilidade à plataforma móvel, seu design narrativo e polimento.

Apesar dessas críticas positivas, ainda há um longo caminho a percorrer antes de obter uma janela de lançamento. O público em geral terá que esperar mais para colocar as mãos no jogo, já que apenas a Austrália pode se pré-registrar para obter acesso por enquanto. Também não está claro quando outras regiões poderão se registrar.

Outros jogos são muito esperados pelos jogadores móveis em 2021, mas alguns não receberam atualizações sobre seu estado de desenvolvimento por um tempo, então não está claro quando ou se eles serão lançados em dispositivos móveis.

Isso inclui a versão móvel do battle royale H1Z1 com o tema zumbi , anunciada em 2018, mas sem nenhum sinal de evolução desde então. As esperanças de ver o jogo concluído estão ficando cada vez mais fracas desde que o desenvolvedor revelou seu próximo jogo, Back 4 Blood, e provavelmente colocará todos os seus esforços para melhorar o título antes de seu lançamento oficial.

O desenvolvedor de Clash Royale e Clash of Clans, Supercell, também pode ter projetos em andamento que podem ser revelados no próximo ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 31 de dezembro.