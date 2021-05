Garena lança tema musical oficial para o Free Fire World Series 2021 Cingapura

A Free Fire World Series (FFWS) 2021 Cingapura terá início em 22 de maio com a fase de entrada. Mas a Garena já lançou o tema musical para o torneio internacional.

O “Special Orchestra Theme” foi lançado nos canais de mídia social do Free Fire em um vídeo que mostra a música sendo tocada pela Tokyo Studio Symphony.

Com a legenda “a música cura a alma e não precisa de tradução porque é uma linguagem própria”, a música tema foi lançada e está disponível no YouTube. Na seção de comentários, alguns fãs do Free Fire até pediram a Garena para manter a música como trilha sonora permanente no lobby.

O FFWS 2021 Cingapura marca o retorno dos torneios Free Fire offline. Equipes de todas as 14 regiões do Battle Royale se classificaram para a competição, mas devido a restrições de viagem, ambas as equipes da Índia não poderão participar. O prêmio de US$ 2 milhões é o maior já oferecido pela Garena em um campeonato de Free Fire.

Doze times irão competir na fase de entrada, que está prevista para acontecer no dia 22 de maio. As duas primeiras equipes dessa fase se juntarão às primeiras equipes na fase de finais em 29 de maio.

Para trazer todas as equipes para Cingapura, a Garena garantiu que está trabalhando em estreita colaboração com as organizações locais para garantir que todas as atividades sigam as políticas de saúde pública.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 30 de abril.