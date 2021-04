Bermuda 2.0 será adicionada permanentemente ao Free Fire

O mapa Bermudas 2.0 do Free Fire foi lançado oficialmente para todos os jogadores em 1º de janeiro. Mas depois de algumas semanas, foi removido temporariamente do jogo para que a Garena pudesse ajustar e otimizar o mapa com base no feedback do jogador.

Agora, a Garena anunciou que Bermuda 2.0 estará oficial e permanentemente de volta ao Free Fire com a atualização OB27 chegando esta semana. Ele também entrará no modo de classificação em 7 de maio, quando a nova temporada de classificação começar. O mapa também estará disponível no modo Clash Squad no Battle Royale. Os jogadores podem precisar baixar conteúdo adicional para acessar o mapa.

O Bermuda Remastered foi introduzido pela primeira vez em julho de 2020 e trouxe novas cidades como Academy, Fisherman Creek, Hydrapower e Yagami Garden, bem como novos edifícios e itens.

A atualização OB27 fará sua estreia nos próximos dias e trará muitas mudanças ao jogo, incluindo o fato de que os jogadores não usarão mais ouro para evoluir personagens. Agora, eles precisarão coletar fragmentos universais que podem ser trocados em muitas situações. Kalahari também voltará ao Free Fire como um download opcional para os jogadores.

Além disso, a atualização de abril de 2021 apresentará a arma Kord e o personagem Xayne, que poderá receber 100 de HP temporariamente e aumentar o dano às paredes e escudos de Gloo. Mais informações e notas da atualização serão lançadas esta semana com a chegada da atualização OB27 no Free Fire.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 12 de abril.