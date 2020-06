Valve atualiza Passe de Batalha do International com alterações a Apostas e fecha Loja Secundária

A Valve fez mais alterações com base na resposta da comunidade sobre o Passe de Batalha do International 2020, incluindo voltar atrás em algumas das novidades e reverter certos recursos às suas formas anteriores.

Especificamente, o sistema de Apostas e a Loja Secundária receberam atualizações; a Loja Secundária foi totalmente removida do jogo depois de apenas uma semana.

O objetivo da Loja Secundária de Sithil e Quirt era que os jogadores tivessem a chance de fazer mais com suas recompensas do Passe de Batalha, mas agora ela foi fechada e substituída pela mecânica normal de reciclagem. Isso significa que os jogadores poderão reciclar seus tesouros imortais da mesma forma que faziam nos Passes de Batalha anteriores.

Quaisquer imortais previamente reciclados contam para seu progresso no novo sistema e concede mais tesouros imortais à medida que você continua jogando. Quaisquer recompensas que você tenha recebido na Loja Secundária continuam no seu inventário, e o ouro remanescente ainda pode ser usado na Loja Secundária com o comando “dota_show_sideshop”.

As Apostas semanais também foram revertidas para a forma que tinham com o Passe de Batalha 2019, e os pontos de batalha semanais que estavam disponíveis foram convertidos para a quantia anterior.

A última parte da nova atualização é que deixa de ser necessário ter um ingresso para participar da Maratona de Batalhas. Agora, não será mais necessário usar um ingresso para medir forças com os outros competidores.

Antes, você recebia alguns ingressos ao adquirir o Passe de Batalha e poderia usá-los para participar das Maratonas. Se você vencesse três partidas antes de perder duas, automaticamente ganharia prêmios, como 1.500 Pontos de Batalha, subir de nível e 200 de ouro para a Loja Secundária. Você também podia adquirir mais ingressos na Loja Secundária, e esse provavelmente é o motivo da mudança, já que a própria forma de conseguir mais ingressos não vai existir mais.

A atualização data de 5 de junho e deve ser a primeira de várias em um futuro próximo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 04 de junho.