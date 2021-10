Como assistir ao The International 2021 de Dota 2

Os fãs de Dota 2 tiveram que aguentar mais um ano competitivo sem o The International, maior campeonato do jogo, mas a espera acabou. O The International 2021 começou em 7 de outubro, mas sem plateia no local devido ao aumento de casos de COVID-19 na Romênia.

No entanto, ainda é possível assistir ao campeonato do conforto da sua casa e ver como os melhores times do mundo se enfrentam com uma das maiores premiações da história em jogo.

Assistir ao evento online é completamente gratuito. Dependendo da etapa do campeonato, pode haver várias transmissões disponíveis na Twitch, pois haverá momentos em que várias partidas acontecem ao mesmo tempo.

As transmissões oficiais de Dota 2 na Twitch terão painéis e entrevistas entre as partidas e você também poderá ver os resultados e as chaves dentro de Dota 2. A aba de torneio/assistir permite acompanhar os campeonatos sem spoilers. Os jogadores também terão a opção de ver as partidas como espectadores em Dota 2, ouvindo os apresentadores. Se você decidir assistir ao The International 2021 dentro de Dota 2, não será possível acompanhar as entrevistas e outros quadros por lá, pois eles só aparecem na transmissão.

Se perder um dia do The International 2021, você sempre pode conferir os replays e destaques do dia no canal oficial de Dota 2 no YouTube. A Valve também adiciona as entrevistas e outras matérias ao seu canal no YouTube, então ainda vai ser possível ficar em dia com o The International 2021 se você perder alguns dias.

Apesar de o campeonato ser em inglês, vale a pena conferir a seção de Dota 2 na Twitch para encontrar transmissões em outros idiomas. Como sempre, há transmissões oficiais em português, chinês, espanhol e russo além da principal em inglês, além de haver fãs que transmitem o campeonato por conta própria.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 04 de outubro.