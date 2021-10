Quanto é a premiação total do The International 10?

Embora a maior parte dos jogos tenha aquele grande evento de esports onde os mais talentosos disputam a glória, não são muitos que têm uma premiação no nível do The International (TI) de Dota 2.

Os fãs de Dota 2 podem contribuir para a premiação total do evento comprando o passe de batalha. Uma porcentagem de cada compra é adicionada à premiação do campeonato, que aumenta e bate seus próprios recordes a cada edição do TI.

O evento de maior prestígio de Dota 2, no entanto, ficou suspenso por um tempo, pois a edição de 2020 precisou ser cancelada devido à pandemia de COVID-19. No meio do ano, os fãs de Dota 2 estavam prontos para o evento, mas a Valve precisou adiá-lo por mais um mês, porque ficou evidente que a Suécia não seria capaz de sediar o The International em 2021.

O campeonato de Dota 2 foi transferido para Bucareste, na Romênia, e os times tiveram um tempo de treinamento por lá. Considerando a premiação total, uma colocação a mais ou a menos no placar pode fazer grande diferença.

A premiação total do The International 2021 é de mais de R$220 milhões (US$40.018.195). O primeiro colocado levará para casa 45,5% dessa premiação e o restante será dividido da seguinte forma:

Colocação Prêmio em dinheiro Porcentagem da premiação total Primeiro lugar US$18.208.300 45,5% Segundo lugar US$5.202.400 13% Terceiro lugar US$3.601.600 9% Quarto lugar US$2.401.100 6% Quinto e sexto lugares US$1.400.600 3,5% Sétimo e oitavo lugares US$1.000.500 2,5% Nono ao 12º lugares US$800.400 2% 13º ao 16º lugares US$600.300 1,5% 17º e 18º lugares US$100.000 0,25%

A equipe que ficar em primeiro lugar e todos os seus integrantes terão seus nomes gravados na Égide e imortalizados na história de Dota 2. Os jogadores ativos de Dota 2 também puderam fazer previsões através do Compendium. Para fazer isso, era preciso enviar as previsões para várias categorias, como a colocação ou o jogador com maior número de abates, antes do início do evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 04 de outubro.