Todos os times classificados para o The International 10 de Dota 2

O The International 10 finalmente vai acontecer. Nem mesmo outro atraso e a mudança de país podem impedir que os jogadores pisem no maior palco da cena profissional de Dota 2.

Em vez de acontecer em Estocolmo, na Suécia, no início de agosto, o TI10 será realizado na Arena Nationala de Bucareste, na Romênia, de 7 a 17 de outubro.

A mudança de cenário e o adiamento em dois meses do evento aconteceram algumas semanas depois de a Valve anunciar que estava buscando “possíveis alternativas em outros lugares da Europa”, após o governo sueco e a Federação Sueca de Esportes decidirem não aceitar esports como parte da federação de esportes.

Desde então, os últimos seis times que faltavam no elenco do TI10 foram selecionados em classificatórias regionais, fechando a lista de 18 times que se enfrentam pela premiação total de mais de R$200 milhões.

Com isso em mente, confira os times que se classificaram para o The International 10 através do Dota Pro Circuit 2021, com as classificações divididas entre os pontos do DPC e as classificatórias regionais.

Times participantes do The International 10

Classificados com pontos do DPC

Classificação Time Total de pontos do DPC 1 Evil Geniuses 1.700 2 PSG.LGD 1.300 3 Virtus Pro 1.200 4 Quincy Crew 1.100 5 Invictus Gaming 1.100 6 T1 1.070 7 Vici Gaming 950 8 Team Secret 950 9 Team Aster 800 10 Alliance 800 11 beastcoast 800 12 Thunder Predator 800

A EG entra no TI10 em primeiro na classificação após conquistar o segundo lugar tanto no One Esports Singapore Major quanto no WePlay Esports AniMajor, seguida pela vencedora do AniMajor, PSG.LGD, e pela Virtus Pro, que está sempre presente.

Todos os times que foram diretamente convidados para o TI10, fora a Thunder Predator e a LGD, venceram pelo menos uma temporada de sua liga regional e apareceram em pelo menos um Major. A VP, aliás, foi o único time a vencer as duas temporadas da liga regional e é por isso que está em uma posição tão alta na classificação, apesar de seu desempenho mediano nos Majors.

Vencedores das classificatórias regionais

Região Vencedor Europa OG China Elephant CEI Team Spirit Sudeste Asiático Fnatic América do Norte Undying América do Sul SG e-sports

Todos os anos, a classificatória é uma última chance para as equipes chegarem ao TI. E as temporadas de quatro dos seis times da vez foram salvas por seu desempenho na classificatória.

A Team Spirit e a Fnatic apareceram em ao menos um Major durante a temporada regular e mostraram que são capazes de chegar ao nível internacional. Enquanto isso, a Undying e a SG e-sports sempre ficaram em terceiro ou quarto lugar entre os times de suas regiões, o que significa que essa era sua única chance de escapar da sombra de times como EG, Quincy Crew e beastcoast.

A OG e a Elephant eram dois times que tinham altas expectativas para o DPC 2021, sendo a OG campeã do TI por dois anos seguidos e a Elephant uma superequipe montada em uma época de mudanças que definiu muitos times chineses da temporada. Nenhum dos times chegou aos Majors e ambos mal passaram das classificatórias, ficando a uma série da eliminação.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 12 de julho.