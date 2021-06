Como consertar o erro “Buscando Coordenador de Partidas de Dota 2”?

Em um dia comum, não deve levar mais do que alguns segundos para encontrar uma partida de Dota 2. Ao pressionar o botão de Jogar para encontrar uma partida, é só esperar um pouquinho e você já vai poder ouvir o som do botão de Aceitar na sua tela.

Mas pode ser que o botão de Jogar não fique verde. Quando ele estiver vermelho, é porque você ainda precisa jogar algumas partidas de baixa prioridade. E, quando estiver cinza, você nem consegue jogar Dota 2.

Se o botão de Jogar não estiver clicável, geralmente você também vai encontrar o erro “Buscando Coordenador de Partidas de Dota 2”. Se o jogo estiver buscando desesperadamente o Coordenador de Partidas de Dota 2, é provável que seja devido a um problema de servidor.

Nem sempre, porém, será um problema de servidor. Também haverá algumas vezes em que o problema será a sua conexão de casa e há alguns métodos para tentar solucionar os problemas da sua conexão. Antes de seguir algum deles, confira se está tudo certo com os servidores, porque nenhuma das soluções pode ajudar você a voltar se o jogo em si estiver fora do ar para todos os jogadores.

Confira como resolver o erro “Buscando Coordenador de Partidas de Dota 2” em Dota 2.

Confira o status de servidor da Steam

Sempre que a Steam cai, Dota 2 também cai. Como a Steam gerencia muitos títulos e precisa dar conta de um número considerável de jogadores em inúmeros jogos diferentes, haverá alguns momentos em que os servidores não darão conta da demanda. Isso costuma acontecer quando um dos grandes títulos da Steam lança uma nova atualização de conteúdo, o que atrai jogadores novos e antigos.

Para saber o status da Steam e de seus serviços, confira o steamstat.us de xPaw. Essa ferramenta permite que os jogadores monitorem o status de tudo relacionado à Steam, incluindo todos os servidores e coordenadores de jogos.

O erro “Buscando Coordenador de Partidas de Dota 2” também pode aparecer quando os servidores locais estiverem fora do ar e o steamstat.us pode ajudar a descobrir se o seu servidor local está fora do ar ou não. Se o seu servidor local estiver fora do ar, você ainda pode conseguir jogar se selecionar um servidor diferente, mesmo que com ping mais alto.

Busque informações da comunidade

Se os servidores estiverem no ar e você ainda estiver enfrentando o erro do coordenador de partidas, pode ser uma boa ideia procurar informações com a comunidade. Em alguns casos em que o servidor está começando a falhar, sites como o steamstat.us podem não conseguir detectar o problema na hora.

Fóruns da comunidade, como o Reddit, e o site Downdetector, que depende de informações de usuários, permitem conferir se tudo está dentro dos conformes. Considerando o tipo de problema que pode fazer o erro “Buscando Coordenador de Partidas de Dota 2” aparecer, pode haver soluções alternativas que você pode testar. Outros jogadores costumam comentar as soluções que funcionaram para eles na maior parte dos tópicos, o que faz da comunidade uma ótima fonte de informações quando você não conseguir entrar em Dota 2.

Reinicie seu roteador

Nos casos em que os servidores estão bem e não há mais ninguém na comunidade relatando o mesmo erro, pode ser que a sua própria conexão esteja com problemas.

Erros com o seu provedor de internet (ISP) também podem fazer com que o erro apareça. Simplesmente reiniciar o seu roteador pode ser suficiente para resolver alguns problemas com o roteador. Quando você reinicia o roteador, você recebe do seu provedor uma nova rota, que também muda a rota para o servidor de jogo de Dota 2. Caso você só tenha tido azar com a primeira conexão, o erro deve desaparecer ao fazer isso.

Altere seu DNS

Um servidor DNS com problemas pode ocasionar erros como o “Buscando Coordenador de Partidas de Dota 2”. É de costume que a maior parte dos jogadores use o servidor DNS padrão de seu provedor de internet, que pode ficar sobrecarregado nos horários de pico.

A melhor forma de solucionar um erro de DNS é usar um DNS diferente. Tente usar um endereço comercial disponível abertamente, como o do Google ou OpenDNS. Se um novo DNS resolver o seu problema, será preciso usar o novo DNS por, pelo menos, algumas horas, até que o seu DNS padrão seja resolvido.

Tente usar uma conexão diferente

Uma das melhores formas de descobrir se há problemas na sua conexão é usar uma conexão diferente.

Você pode, por exemplo, usar um ponto de acesso da sua internet móvel. Conecte o seu PC ao ponto de acesso do seu celular e veja se consegue acessar Dota 2. Se tudo funcionar bem com a internet móvel, pode ser que você precise entrar em contato com o seu provedor de internet para saber se há algo de errado com a sua conexão principal.

Seu provedor de internet poderá executar o diagnóstico da conexão e buscar soluções alternativas para você.

Envie uma solicitação ao suporte da Valve

Se você ainda não conseguir jogar Dota 2, mesmo depois de solucionar os problemas da internet e de confirmar que os servidores estão ativos, sua única outra opção será entrar em contato com a Valve.

Abra uma solicitação na Steam e explique todas as soluções de problemas que você já testou. Na maior parte dos casos, eles respondem em um dia ou dois, após investigar melhor o seu caso.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 09 de junho.