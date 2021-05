Dota 2 caiu? Saiba como conferir o status do servidor

Enquanto muitos jogadores de Dota 2 conseguem jogar uma ou duas partidas por dia, boa parte da população do jogo parece ficar eternamente na fila, emendando uma partida em outra. Os mais competitivos em Dota 2 naturalmente jogam o máximo possível, mas os planos deles podem ir por água abaixo se os servidores caírem.

Dota 2 usa os servidores dedicados da Valve e o jogo pode sofrer de problemas relacionados à Steam. Se qualquer um dos serviços da Valve estiver fora do ar, Dota 2 pode cair também, mostrando a infame mensagem de erro “Coordenador de partidas de Dota 2 está fora do ar”.

Os problemas no coordenador de partidas também podem estar relacionados apenas a Dota 2, e nesse caso os outros serviços da Valve continuariam funcionando normalmente enquanto Dota 2 está fora do ar. Problemas de conectividade da sua parte também podem causar esse problema.

Saber como conferir o status do servidor de Dota 2 é essencial, porque pode impedir que você passe por vários métodos de resolução de problemas. Se o servidor tiver caído oficialmente, não há nada a fazer a não ser esperar que seja resolvido.

Saiba como conferir o status do servidor de Dota 2.

Confira o status do servidor de todos os serviços da Steam

O steamstat.us, desenvolvido por xPaw, é uma ferramenta excelente que monitora tudo na base de dados da Steam. De servidores a coordenadores de jogo, o steamstat.us é o pacote completo para detectar se o servidor está fora do ar.

Quando estiver na página inicial, há duas seções para ficar de olho: o Coordenador de Partidas de Dota 2 e a Comunidade Steam. Se o primeiro deles cair, você não poderá entrar na fila para uma partida. Caso a Comunidade Steam caia, no entanto, quase todos os serviços da Steam serão afetados e pode ser que você não consiga nem conversar com seus amigos, muito menos jogar Dota 2.

Se o Coordenador de Partidas de Dota 2 e a Comunidade Steam estiverem no ar, pode ser uma boa ideia conferir como como está o servidor em que você costuma jogar. Confira o servidor da sua região pelo nome da cidade. Se algumas cidades da sua região estiverem em manutenção, você poderá entrar na fila se selecionar uma região diferente.

Seu ping ficará bem mais alto que o normal, mas talvez seja melhor que não jogar Dota 2.

Se os servidores estiverem fora do ar, você só precisa esperar eles voltarem, já que nada que você faça poderá resolver o problema. Todos os serviços da Steam costumam ficar fora do ar às 17-19h BRT das terças-feiras para manutenção. O período de manutenção costuma durar cerca de 10 minutos, depois a maior parte dos serviços já volta ao ar.

Confira o Downdetector

O Downdetector depende da resposta dos usuários. Enquanto o método acima precisa que o servidor pare de responder aos pings para ser marcado como fora do ar, no Downdetector os usuários que estiverem com problemas de conexão e outros erros podem atualizar o status do jogo.

Considerando que há uma seção de comentários, o Downdetector pode ser útil em situações mais nichadas em que você esteja com problemas relacionados ao servidor, mas de modo geral o jogo ainda esteja funcionando. Por exemplo, se só houver jogadores da sua região relatando problemas, pode ser que seja uma questão regional ou causada pelo provedor de internet local.

Acesse páginas da comunidade

Na maioria dos casos, a comunidade será mais rápida que uma ferramenta na hora de relatar problemas no servidor. Comunidades como o Reddit e a própria comunidade da Steam estarão cheias de tópicos relacionados assim que houver um erro.

Se houver uma forma rápida de resolver, você pode descobrir em um dos tópicos. Você também pode ser um dos primeiros a relatar problemas no servidor ou coordenador.

Embora também seja possível ficar de olho nas mídias da Valve e de Dota 2, a Valve nunca foi muito ativa nas redes sociais. A conta de Dota 2 no Twitter só publica sobre grandes atualizações e eventos importantes, então é um último recurso para qualquer coisa relacionada a problemas no servidor.

O que fazer se os servidores estiverem no ar e eu ainda não puder jogar Dota 2?

Imagem via Valve

Se os servidores estiverem no ar e você ainda não conseguir entrar em uma partida de Dota 2 ou no próprio jogo, pode haver um problema de conexão da sua parte. Antes de seguir com outros métodos de solução de problemas, é melhor conferir se há atualizações a fazer, seja em Dota 2 ou na Steam. Aproveite para verificar a integridade dos seus arquivos de jogo para garantir que estejam em boas condições. Acontece pouco, mas um arquivo de jogo corrompido também pode causar problemas de conectividade.

Reinicie seu roteador e computador

Depois de verificar que está tudo em dia, você pode tentar reiniciar seu roteador e computador. Reiniciar o roteador permite que você reestabeleça a conexão entre o seu computador e os servidores da Valve, o que pode resolver erros que tenham se acumulado com o tempo.

Reiniciar simultaneamente o seu computador é uma forma rápida de resolver erros relacionados a softwares, além de ser fácil de fazer enquanto espera o seu roteador ligar novamente.

Solucionar problemas de configuração de DNS

Nos casos em que reiniciar seu roteador e computador não for suficiente para resolver problemas de conectividade, mudar seu DNS pode ser o próximo passo. Assim como os servidores de jogo, os servidores DNS também podem cair e fazer com que sua conexão de internet tenha problemas. Por padrão, você vai usar o servidor DNS padrão do seu servidor de internet, então mudar para um mais disponível comercialmente pode ajudar a resolver problemas com suas configurações anteriores do DNS.

Se não estiver familiarizado com o processo para mudar suas configurações de DNS, este vídeo (em inglês) explica o processo para Windows 10 e este guia (também em inglês) explica como fazer no Mac.

Tente se conectar usando um cabo ou internet móvel

A essa altura, testar um tipo diferente de conexão pode ajudar a solucionar problemas no método atual de conexão. Se você estiver jogando na Wi-Fi, tente conectar o computador ao roteador usando um cabo Ethernet ou usar o seu celular como ponto de acesso. O primeiro método detecta se há algo de errado com a sua Wi-Fi, enquanto o segundo ajuda a solucionar problemas com toda a conexão de casa.

Se usar um cabo Ethernet funcionar, você pode continuar usando o cabo para jogar até a Wi-Fi voltar a funcionar. Mas, caso só consiga entrar em Dota 2 com a sua conexão móvel, pode ser que seja necessário entrar em contato com o seu provedor de internet.

Últimos recursos

Como último recurso, você pode entrar em contato com o seu provedor de internet e com a Valve para avisar do problema. As operadoras de internet têm ferramentas adicionais que podem ser usadas para conferir o status da sua rede. Problemas detectados pelas operadoras podem ser resolvidos se os próprios funcionários do suporte reiniciarem a conexão por lá, ou eles podem guiar você por métodos adicionais.

No caso da Valve, você vai precisar compartilhar o máximo possível de detalhes em relação ao problema e às soluções que já tentou. A última coisa que você vai querer é que o suporte responda pedindo para fazer algo que já fez antes, especialmente se a resposta demorar, como é de costume com a Valve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 30 de abril.