Valve lança o Dota 2 Battle Pass 2021, inclui arcanos de Spectre, Persona Dragon Knight Davion e evento Nemestice

A Valve lançou oficialmente o Dota 2 Battle Pass 2021 e divulgou detalhes sobre o evento Summer Nemestice, junto com a exibição do pacote de arcanos para Spectre e uma nova persona para Dragon Knight.

O Battle Pass 2021 custará cerca de R$ 37 para jogadores que desejam começar no nível um, com pacotes de nível disponíveis para compra também. Nenhuma das receitas deste Battle Pass será destinada ao The International 10, que já tem um prêmio de mais de cerca de R$ 200 milhões do Battle Pass de 2020.

Os jogadores precisarão aumentar seu Battle Level para desbloquear recompensas, seja participando de partidas, completando objetivos ou comprando níveis diretamente. Essas recompensas incluem novos Tesouros Imortais, uma Persona do Dragon Knight, arcanos de Spectre e muito mais.

Imagem via Valve

O Spectre Arcana é algo que os fãs desejam há quase um ano, com a heroína ganhando o The International 10 Dota 2 Arcana Vote. É baseado em um conjunto amaldiçoado de armadura, com um segundo estilo desbloqueável, animações personalizadas, mais de 500 novas linhas de voz e muito mais.

Você pode desbloquear o estilo alternativo Phantom Ascension ganhando uma sequência Mega Kill em 100 jogos diferentes, e isso não precisa ser feito durante o Battle Pass 2021.

Dragon Knight também está ganhando uma Persona única baseada no anime da Netflix, DOTA: Dragon’s Blood. O conjunto com o tema Davion será desbloqueado com o tempo, com uma espada quebrada, capacete e ombreiras, todos sendo recompensados ​​conforme os jogadores sobem de nível no Passe de Batalha.

Imagem via Valve

Quanto a Nemestice, o evento fará com que os jogadores coletem “fragmentos latentes dos meteoritos em queda” que podem aumentar as habilidades do jogador e alterar a jogabilidade básica do Dota. Há também um evento Cavern Crawl! Haverá também missões semanais para ganhar Battle Points e novos recursos do Dota Assistant adicionados.

Como com o conteúdo anterior do Battle Pass, os jogadores podem esperar ver coisas como tesouros, rodas de bate-papo, efeitos sazonais, emoticons, sprays e frascos de rio como recompensas nos próximos meses.

Oh btw, this is only the first Battle Pass this year. There will be another one later in the year. #Dota2 — Wykrhm Reddy (@wykrhm) June 23, 2021

E este não é o único Battle Pass que será lançado este ano, com outro vindo depois que contará com mais conteúdo novo, de acordo com Wykrhm Reddy do Dota 2.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 23 de junho.