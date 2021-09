Apex indica Tomada da cidade de Rampart com o novo teaser de Confins do Mundo

Os Confins do Mundo se tornarão o novo lar da modder Rampart, de acordo com o último teaser do Apex Legends. Vários sinais apareceram em torno de Lava City hoje, sinalizando uma possível Tomada de cidade para Rampart nas próximas semanas.

“Renovação Plaza. Casa exclusiva para as modificações de Parekh”, dizem os cartazes. Cada um deles também possui a assinatura de marca registrada de Rampart estilizada para se parecer com o logotipo da Hammond Robotics, com um círculo ao redor de sua inicial. Rampart também tocará uma linha de voz exclusiva ao olhar para a placa: “Certo. Estou bem acima dos outros que estão levando o crédito por minha loucura”, diz ela. “Não dessa vez.” Ela termina esse pensamento com uma piada sobre Mirage, no estilo típico de Rampart.

Screengrab via Respawn Entertainment

Os sinais são provavelmente uma dica para uma próxima Tomada da cidade de Rampart, no caminho para a Apex com a próxima atualização importante, que pode estar bem próxima.

A Respawn Entertainment normalmente lança atualizações de conteúdo principal junto com um evento de coleção no meio de uma temporada. Desde que a décima temporada de Apex foi lançada em 3 de agosto, um novo evento de coleção e atualização 10.1 podem estar a caminho por volta de 20 de setembro, de acordo com a programação normal da Respawn. A última temporada de ranqueada também terminará em 15 dias, dando aos fãs uma ideia de quando o próximo evento deve acontecer.

Lava City é um Ponto de Interesse na parte sudeste de Confins do Mundo, delimitada pelo Domo e pelo recém-introduzido Lava Siphon. A área dificilmente é popular, no entanto, o que a torna um excelente imóvel para uma Tomada de cidade. A reestruturação da área poderia tornar o sudeste de Confins do Mundo muito mais atraente como local de pouso.

Screengrab via Respawn Entertainment

Além de uma possível Tomada de cidade e um evento de Coleção presumido, a atualização 10.1 também removerá o tap-strafing do Apex Legends para sempre. A mecânica permite que os jogadores façam curvas fechadas no ar, e a Respawn disse que é “inacessível, não tem legibilidade/ ontra-jogo e é exacerbado pelas habilidades de movimento”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 05 de setembro.