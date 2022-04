Melhores opções para enfrentar Seer em Apex Legends

Seer é uma das potências ocultas de Apex Legends. Esta lenda de reconhecimento é capaz de localizar inimigos através de paredes e rastreá-los em grandes áreas do campo de batalha. Ele é uma lenda de reconhecimento mais lenta que fornece muitas informações importantes para seus companheiros de equipe. Diante de toda essa informação, às vezes pode parecer opressivo jogar contra ele.

Se você está se perguntando quem escolher para jogar efetivamente contra o Seer, você não está sozinho. As lendas de reconhecimento são algumas das mais poderosas do jogo e, com o meta mudando tão rápido como sempre, os jogadores estão procurando novas estratégias para combatê-lo.

Aqui estão as melhores opções para enfrentar Seer no Apex.

Bloodhound

Captura de tela via Respawn Entertainment

Como Seer, Bloodhound é uma lenda de reconhecimento que fornece uma quantidade significativa de informações para seus companheiros de equipe. Durante a revelação de Seer no EA Play Live, o diretor do jogo, Chad Grenier, disse que a filosofia de jogo de Seer era torná-lo uma alternativa mais furtiva à Bloodhound. Enquanto Seer é mais um herói do tipo que identifica os outros sem o seu conhecimento, Bloodhound suporta um estilo de jogo mais agressivo graças ao alcance e imediatismo de suas habilidades. (Pense em quantas vezes você foi escaneado e depois abatido por uma Bloodhound e sua equipe.)

São essas mesmas diferenças que fazem de Bloodhound um contra-ataque eficaz para o Seer. Bloodhound pode fornecer informações semelhantes para sua equipe, mostrando onde um Seer pode estar escondido ou esperando por batimentos cardíacos próximos. Bloodhound também tem a vantagem de um estilo de jogo mais agressivo: quanto mais rápido você puder pressionar um Seer e tirar sua equipe do esconderijo, mais facilmente você poderá derrotá-los. Ter sua equipe iniciando uma luta rápida levará ao sucesso com mais frequência do que permitir que o Seer obtenha uma riqueza de informações sobre você e a posição de seus companheiros de equipe, graças ao tempo de recarga da tática de Bloodhound.

Wraith

Imagem via Respawn Entertainment

Wraith e Seer têm algumas interações interessantes. Em certo sentido, ambos se opõem. A tática Adentrando o Vazio de Wraith permite que ela se mova pela área da Exposição sem ser rastreada. Mesmo que seja usada a partir do centro da área da Exposição, o Adentrando o Vazio pode levá-la para fora da área com bastante tempo, além de mantê-la um pouco escondida. Se você não estava se movendo quando Exposição foi usada e Seer ainda não sabe onde você está, esta é uma ótima maneira de escapar de seu alcance.

Por outro lado, se Wraith for atingida por Foco de Atenção, ela ainda será rastreada enquanto estiver usando Adentrando o Vazio, o que torna mais fácil para Seer e sua equipe irem atrás dela. Se você optar por jogar de Wraith contra Seer, pode ser bom ter outra lenda desta lista em sua equipe para reforçar essa potencial fraqueza. Em geral, personagens agressivos e de alta mobilidade se saem bem contra Seer.

Octane

Imagem via Respawn Entertainment

Falando de lendas agressivas e de alta mobilidade, Octane também é uma potencial boa opção para enfrentar Seer por muitas das mesmas razões já listadas. Mesmo se ele for pego em Exposição, Octane pode simplesmente correr para fora de sua área ou pressionar Seer e sua equipe de maneira agressiva. Embora Seer saiba para onde está indo, a velocidade absoluta de Octane significa que, esteja ele saindo da zona ou iniciando uma luta, ele pode fazê-lo mais rápido que o Seer pode impedí-lo.

O Suporte de Salto de Octane faz exatamente a mesma coisa, mas para seus companheiros de equipe. Contanto que você tenha pelo menos um pouco de impulso, um bom salto de um Suporte de Salto provavelmente o levará para fora da área de efeito de Exibição ou o afastará dos efeitos do Foco de Atenção. Depois que você deixar a área de influência dele, será mais difícil para um Seer rastreá-lo, desde que você tenha pousado em uma área onde ele não tenha linha de visão.

Revenant

Captura de tela via Respawn Entertainment

Como Wraith, o poder de Revenant sobre Seer vem principalmente de sua capacidade de se mover pela Exposição sem ser detectado. A Exposição mostra as posições dos inimigos que estão correndo, mas não daqueles que estão andando agachados. A passiva de Revenant, Stalker, permite que ele se mova a toda velocidade enquanto anda agachado. A interação entre essas duas habilidades significa que Revenant pode se mover a toda velocidade através de Exposição sem ser detectado, permitindo que ele se esgueire até Seer e evite revelar sua posição para a equipe adversária.

O Silêncio de Revenant também desliga a Busca de Coração de Seer por sua duração. Quando silenciado por Revenant, Seer não tem como ver as posições dos inimigos além de sua própria observação, removendo todas as informações adicionais que ele poderia dar a seus companheiros de equipe. Quando usado de forma eficaz, o kit de Revenant rouba a inteligência de Seer e o impede completamente de fazer seu trabalho.

Ash

Captura de tela via Respawn Entertainment

Ash é semelhante a Octane, pois ela contra-ataca Seer através de jogo agressivo e mobilidade. Sua Armadilha Voltaica pode impedir Seer de se posicionar para lançar um Foco de Atenção, impedindo-o de revelar as posições e a saúde de seus companheiros de equipe. Marca da Morte também pode apontar indiretamente a localização de Seer de longe, transformando Ash no rastreador em vez de Seer.

A Invasção Dimensional de Ash funciona como o portal de Wraith, pois mesmo que Ash o coloque no meio da Exposição, o Seer não pode ver inimigos se movendo pelo portal. Isso torna mais fácil para Ash tirar seus companheiros de equipe da Exposição sem serem vistos ou pressionar o Seer diretamente, dando-lhe menos tempo para determinar sua posição antes de uma luta começar. Ash foi explicitamente projetada para ser uma rastreadora agressiva e implacável, e essas qualidades funcionam bem contra as tendências mais lentas e defensivas de Seer.

É difícil dizer que qualquer personagem é uma boa opção contra o Seer. No máximo, existem lendas que podem jogar contra ele de forma mais eficaz, mas o meta nunca será sólido o suficiente para que qualquer estratégia de contra-ataque se torne permanente. Qualquer um que jogue bem contra personagens como o Seer ou que possa escapar do seu Foco de Atenção e Exposição rapidamente tem uma chance melhor de sobreviver a um encontro com ele. Lendas que apóiam um estilo de jogo agressivo e podem superar seu acúmulo de informações com um ataque imediato são ainda melhores.

Se você está tendo problemas para jogar contra Seer, você não está sozinho. Pegue uma dessas lendas para dar uma volta e as coisas devem melhorar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Emily Morrow no Dot Esports no dia 13 de abril.