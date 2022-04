Melhores opções para enfrentar Wraith em Apex Legends

Como Octane, Wraith tem sido um dos personagens jogáveis ​​mais populares de Apex Legends por várias temporadas. Sua combinação de reconhecimento leve com boa mobilidade e forte potencial ofensivo faz dela uma ótima escolha geral para uma variedade de situações. Wraith está no jogo há muito tempo, o que significa que muitos jogadores a experimentaram, e muitos sabem o quão poderosas são suas habilidades.

Isso pode torná-la frustrante para jogar contra, principalmente em face de sua taxa de escolha consistentemente alta entre os jogadores. Enquanto Apex carece de verdadeiras opções para neutralizá-la, as habilidades de algumas lendas se saem melhor contra Wraith do que as de outras.

Aqui estão as melhores opções para enfrentar Wraith em Apex.

Caustic

Captura de tela via Respawn Entertainment

As habilidades defensivas de Caustic se opõem à alta mobilidade e potencial ofensivo de Wraith. A maneira de jogar de Caustic contra ela é usar seu Gás Nox para evitar que Wraith e sua equipe usem sua Fenda Dimensional. Se uma Wraith tentar se afastar de Caustic durante uma luta, ele pode colocar várias armadilhas ao redor da entrada do portal. Se Wraith tentar voltar pelo portal, ela encontrará um local cheio de gás.

Caustic pode fazer a mesma coisa com sua suprema: simplesmente jogue-a em uma extremidade de um portal e espere Wraith voltar. Ele poderá vê-la assim que ela chegar, e a lentidão e o dano a desorientarão o suficiente para dar a Caustic e sua equipe a baixa.

Wattson

Imagem via Respawn Entertainment

Wattson funciona da mesma maneira que Caustic faz quando enfrenta Wraith. Em vez de Gás Nox, ela pode usar suas cercas de Segurança de Perímetro para formar um triângulo ou quadrado em torno de uma extremidade de um portal, impedindo Wraith e sua equipe de ir muito além da saída do portal. Como Wattson é uma lenda defensiva, ficar em uma zona facilmente defensável enquanto mantém sua linha de visão no final do portal é uma ótima maneira de atrair inimigos e torná-los fáceis de abater.

Revenant

Captura de tela via Respawn Entertainment

Revenant é uma opção boa contra muitas lendas por causa dos efeitos fantásticos de sua tática Silêncio. Acertar uma Wraith que está canalizando sua habilidade de Adentrando o Vazio irá cancelar a habilidade completamente, deixando-a presa e mais fácil de acertar. (Observe que se ela terminar a canalização, ela não pode ser atingida durante seu deslocamento.) Esta é uma ótima maneira de derrubar uma Wraith que estava prestes a escapar.

Revenant também tem mais facilidade em se esgueirar atrás de Wraith. Normalmente, as Vozes do Vazio de Wraith avisam se um inimigo está mirando nela ou se há muitos inimigos na área. Se Wraith estiver de pé em uma borda e Revenant estiver escalando a parede atrás dela sozinho, no entanto, a voz não será ativada, deixando-o livre para pular nela.

Seer

Imagem via Respawn Entertainment

A vantagem de Seer contra Wraith está em sua tática, Foco de Atenção. Quando atinge um inimigo, interrompe todas as habilidades e canalizações, além de outros efeitos. Como o Silêncio de Revenant, acertar uma Wraith que está canalizando seu portal irá cancelá-lo, deixando-a vulnerável. Foco de Atnção tem uma grande área de efeito, o que torna mais fácil acertar uma Wraith do que com o relativamente pequeno Silêncio de Revenant.

Wraith também, no entanto, contra-ataca Seer. Usando esse mesmo portal, ela pode se mover rapidamente através da Exposição do Seer sem ser detectada e sair do outro lado, impedindo-o de encontrá-la. Wraith também pode colocar um portal para ajudar seus companheiros de equipe a sair da Exposição da mesma maneira. Wraith e Seer definitivamente têm um potencial interessante de contra-ataque um contra o outro.

Bloodhound

Imagem via Respawn Entertainment

Como Revenant, Bloodhound é uma sólida opção para enfrentar uma variedade de lendas, graças à sua tática extremamente poderosa Olho do Pai de Todos. Os jogadores de Wraith sabem como usar seu Adentrando o Vazio para sair de situações complicadas e ir até uma cobertura para obter uma cura rápida ou obter uma posição melhor. Bloodhound pode virar essa jogada de cabeça para baixo, escaneando assim que Wraith sair de sua habilidade, identificando sua localização e continuando a luta. Ele também podem ver onde uma Wraith entrou e saiu com os ícones rastreadores da interface.

Fera da Caça concede a Bloodhound tempos de recarga reduzidos no Olho do Pai de Todos, permitindo que Bloodhound escaneie repetidamente e, portanto, negue qualquer vantagem posicional que uma Wraith e sua equipe poderiam fazer usando um portal. Enquanto Wraith deve ser usada de forma agressiva, Bloodhound também, permitindo que um jogador de Bloodhound vença Wraith em seus próprios termos.

Como afirmado anteriormente, Apex é incomum, pois a maioria de seus personagens permite contra jogadas. Com isso, os desenvolvedores pretendiam que o combate fosse mais equilibrado e ponderado sem a interação da mecânica de vantagem pedra-papel-tesoura. Mesmo assim, existem certas lendas e certas habilidades que são melhores contra Wraith do que outras. Se você está cansado de jogadores de Wraith acabando com sua diversão, tente um desses personagens.

Artigo publicado originalmente em inglês por Emily Morrow no Dot Esports no dia 13 de abril.