Melhores opções para enfrentar Octane em Apex Legends

Por várias temporadas, Octane tem sido o personagem mais jogado em Apex Legends. Não é difícil ver o porquê: sua combinação de mobilidade e dano, jogadas agressivas, utilidade pessoal e puro potencial de movimento incorporam o melhor de Apex e Titanfall antes dele. Se você jogou uma rodada de battle royale recentemente, é provável que você tenha tido um Octane em seu esquadrão ou tenha visto um assim que atingiu o chão.

Por outro lado, Octane é tão comum em qualquer categoria que pode ser frustrante jogar contra ele. Não há nada pior do que pousar e morrer instantaneamente para um Octane que saqueou três baús de suprimentos no tempo que você leva para saquear um. Se você está cansado de ver Octanes voar pelo ar e atirar em você, tente usar uma dessas Lendas em sua próxima partida.

Revenant

Imagem via Respawn Entertainment

Revenant é uma das mais sólidas opções para enfrentar Octane. Seu Silêncio desativa completamente a cura passiva de Octane, impedindo que Octane recupere a saúde em lutas prolongadas de longa distância. Seu Silêncio também impede Octane de usar um Estimulante, removendo sua velocidade da equação. A velocidade de Octane é seu pão com manteiga, então tirar sua habilidade mais poderosa junto de sua cura passiva rapidamente o deixa em uma posição ruim.

Enquanto Octane faz muito barulho quando ele usa Estimulantes e corre, Revenant pode rapidamente e silenciosamente se aproximar dele com seu agachamento e escalada de parede em alta velocidade. Isso também facilita acompanhar um Octane, principalmente se eles viajam pelo terreno em vez de atravessando terreno. Se você está realmente cansado de Octane e procurando por alguém cujo kit o impeça, Revenant é o caminho a escolher.

Ash

Captura de tela via Respawn Entertainment

O poder de Ash contra Octane está em sua tática Armadilha Voltaica. Enquanto Octanes são pequenos e difíceis de pegar, se acontecer de você pegar um na área de sua armadilha, você efetivamente tornou seu Estimulante inútil. Correr rapidamente não vai te levar a lugar nenhum se você não puder correr em primeiro lugar. A velocidade de deslocamento lenta da Armadilha Voltaica é a única coisa que a restringe, você realmente precisa adivinhar para onde o Octane irá em seguida e atirar para que seja eficaz.

Sua suprema Invasão Dimensional também é um pouco útil contra a lenda de alta velocidade das Terras Ermas. Se um Octane tentar jogar um Suporte de Salto para fugir de Ash, ela pode simplesmente abrir um portal e segui-lo por pelo menos parte da distância. Assim como Octane, Ash tem tudo a ver com se mover rapidamente e pressionar agressivamente. Os jogadores de Ash podem explorar essa semelhança para vencer Octane em seu próprio jogo.

Horizon

Imagem via Respawn Entertainment

Um tema comum nesta lista é “lendas que têm uma habilidade que é muito, muito boa contra o Octane”. Horizon cai diretamente nesta categoria graças à sua suprema Buraco Negro, que atrai todos em uma determinada área para o centro. Octanes capturados dentro de sua área de efeito terão mais dificuldade em usar um Estimulante ou Suporte de Salto para fugir, e estarão vulneráveis ​​ao ataque de granadas que um bom jogador de Horizon sabe lançar em direção ao centro da ult.

Horizon também pode escapar do Octane usando seu Elevador Gravitacional para subir. Um Octane parado perto de uma Horizon que usa Elevador Gravitacional não pode segui-la com Suporte de Slato porque as trajetórias não coincidem. A plataforma de lançamento de Octane não o lança direto no ar, ela o lança em um ângulo, enviando-o mais para frente do que para cima. Isso dá a Horizon tempo para recarregar, fazer uma cura curta ou apenas obter um novo ponto de vista do Octane.

Wattson

Captura de tela via Respawn Entertainment

Wattson contra-ataca Octane de uma forma mais defensiva. Sua Segurança de Perímetro recentemente fortalecida diminui a velocidade e causa dnos aos inimigos quando eles atravessam sua área de efeito, tornando mais fácil para Wattson eliminá-los. Este é um grande benefício ao enfrentar inimigos muito móveis como o Octane: como o Silêncio do Revenant, a Segurança de Perímetro funciona negando a ele seu maior ativo.

Enquanto Octane pode facilmente correr e evitar cercas em mapas mais abertos como Olympus, não é tão fácil em mapas com muitos combates de curta distância, como Zona deTormenta. Se você é um dos últimos esquadrões de pé e sabe que está enfrentando um Octane, cobrir um prédio defensável com cercas criará um grande impedimento para ele e efetivamente impedirá que ele entre pela porta.

Caustic

Captura de tela via Respawn Entertainment

As habilidades baseadas em gás Nox de Caustic funcionam contra Octane da mesma maneira que as cercas de Segurança de Perímetro da Wattson. O gás liberado por suas armadilhas desacelera e causa dano aos inimigos que entram em sua zona, efetivamente desligando a regeneração de saúde de Octane, já que o gás danifica a saúde em vez de os escudos. Octanes com lentidão são muito mais fáceis de acertar, e Caustic pode vê-los claramente através de seu próprio gás.

Novamente, como Wattson, Caustic funciona melhor para enfrentar Octane em mapas com muitas zonas próximas onde Octane não pode vê-lo esperando. É muito mais provável que um Octane em movimento rápido derrape em uma curva e caia em uma armadilha por engano em Zona da Tormenta do que nos campos verdes do Olympus, por exemplo. Contanto que você jogue nessas situações, o Caustic funciona extremamente bem para enfrentar Octane.

É importante notar que o Apex não tem opções absolutamente melhores contra outras lendas como alguns outros jogos têm. Existem lendas que jogam melhor contra certos personagens do que outros, mas o combate não foi projetado para ter a eficácia simples de pedra-papel-tesoura de algo como Pokémon. Com isso em mente, você ainda pode obter uma vantagem sobre os jogadores de Octane em seu lobby, jogando com um desses personagens e pensando na maneira como você os usa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Emily Morrow no Dot Esports no dia 13 de abril.