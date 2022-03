Vazadores de Apex Legends afirmam que descobriram as próximas 9 lendas e novo mapa do battle royale

Vazadores de Apex Legends estão alegando que encontraram os próximos 24 meses de conteúdo para o battle royale da Respawn, incluindo mais nove Lendas, cinco armas ainda não lançadas, novas heranças para Crypto e Valkyrie e um mapa totalmente novo chamado “Divided Moon” e despejaram todos os arquivos online.

O enorme vazamento, compartilhado no Reddit por uma conta anônima na terça-feira, possui vários vídeos de jogabilidade, longos arquivos de texto e habilidades para cada personagem vazado.

As lendas vazadas incluem Caliber, Catalyst, Conduit, Jester, Phantom, Scryer, Uplink, Vantage e Newcastle. Dos nove personagens de Apex revelados, apenas Newcastle tem um modelo totalmente desenhado, sugerindo que ele será lançado na próxima temporada. Dessas lendas vazadas, pelo menos três se encaixarão na classe de suporte.

Uplink – Defensivo

Vantage – Reconhecimento

Catalisador – Defensivo

Phantom – Suporte

Caliber – Suporte

Jester – (Desconhecido)

Newcastle – Defensivo

Scryer – Reconhecimento

Conduit – Suporte

Havia também cinco armas incluídas no vazamento de Apex: Nemesis (rifle de energia), Scorpion (arco), Maelstrom (SMT leve), Gemini (SMT de energia) e Fanatic (pistola de energia).

Também estão incluídos nos arquivos de Apex Legends várias referências a um possível quarto mapa do battle royale chegando ao jogo, que atualmente está sendo chamado de “Divided Moon”. A imagem do mapa vazada mostra mais de uma dúzia de POIs nomeados, incluindo “Dry Gulch” (Ravina Seca), “Void Town” (Cidade do Vazio) e “Alpha Base” (Base Alfa).

Um novo modo de jogo não-battle royale, “Capture the Flag” (Capture a Bandeira), também é mencionado.

Finalmente, os vazamentos parecem confirmar que Valkyrie e Crypto serão os próximos personagens de Apex a obter cosméticos de herança ultra-raros. A herança de Crypto parece ser uma vibro-blade verde e deve chegar na 12ª temporada. O cosmético ultra-raro é mostrado em ação em um vídeo de jogo vazado e parece pronto para ser lançado.

O de Valkyrie virá uma temporada depois e parece ser uma lança elétrica.

Imagem via Respawn Entertainment

A Respawn Entertainment e a Electronic Arts ainda não comentaram os vazamentos. Esta está longe de ser a primeira vez que os desenvolvedores do battle royale lidaram com grandes vazamentos de Apex Legends, com o mapa original do Desfiladeiro do Rei realmente aparecendo na Internet mais de um ano antes do lançamento do título em 2019.

Esse vazamento monstruoso, ainda não confirmado por enquanto, lembre-se, é o maior que o battle royale sofreu desde 2020. Naquela época, um vazamento com Valkyrie, Ash, Horizon e Fuse (todos lançados desde então), bem como as lendas Blisk, Firebug, e Husaria.

Em um esforço para combater vazamentos de informações privilegiadas na 4ª temporada, os desenvolvedores do Apex criaram um personagem totalmente falso, Forge, antes de matá-lo em uma animação cinematográfica para os jogadores iludidos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Isaac McIntyre no Dot Esports no dia 22 de março.