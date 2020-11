A Balada Festiva de Apex Legends volta em 1º de dezembro com o modo por tempo limitado Expresso Invernal

As celebrações de Natal de Apex Legends estão chegando. A Respawn revelou o trailer oficial da Batida Festiva 2020, com direito ao modo por tempo limitado Expresso Invernal e novos visuais gélidos.

No modo de jogo Expresso Invernal, os jogadores lutam pelo controle de um trem que se move pelos Confins do Mundo. Você vence conseguindo controlar o trem ou sendo o último esquadrão vivo. O modo por tempo limitado apareceu pela primeira vez nas comemorações do ano passado.

Na versão deste ano, o Expresso Invernal passa por algumas mudanças, incluindo cinco novas estações que parecem estar localizadas nas ruínas da Cidade Capitólio e perto do Epicentro.

O trailer também mostrou vários novos visuais que ficarão disponíveis na Loja de Itens, incluindo itens cosméticos para Horizon, Revenant e Loba. Será o primeiro Lendário de Loba desde seu lançamento, em maio.

Outros cosméticos do ano passado também aparecem na animação e podem voltar ao jogo por tempo limitado. Visuais de Pathfinder, Gibraltar, Mirage e Octane aparecem no trailer, mas outros cosméticos da Batida Festiva 2019 também podem estar disponíveis para compra.

O trailer termina com uma referência ao Voyage do Mirage, o barco do ilusionista. A primeira aparição da embarcação nos Confins do Mundo foi na Batida Festiva do ano passado, mas ela foi removida da arena com a atualização de mapa da sexta temporada. Já que o trailer não menciona diretamente um retorno do Voyage, pode ser que fique de fora das comemorações deste ano, o que é uma pena para os fãs de Mirage.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 24 de novembro.