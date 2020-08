Quando a expansão Shadowlands de World of Warcraft será lançada?

A Blizzard Entertainment exibiu a próxima grande expansão de World of Warcraft, Shadowlands, no ano passado na BlizzCon 2019, deixando os fãs do jogo ansiosos para explorar o Reino dos Mortos pela primeira vez.

Quando os jogadores cruzarem para o Reino dos Mortos, eles poderão explorar cinco novas zonas, incluindo Bastion, Maldraxxus, Ardenweald, Revendreth e Maw, a última das quais contará com uma nova área de teste, a Torre dos Amaldiçoados.

Na expansão Shadowlands, os jogadores podem escolher entre um dos quatro Covenants: Kyrian, Night Fae, Venthyr e Necrolords. Cada Covenant virá com sua própria campanha e, conforme os jogadores sobem de nível, eles ganham habilidades baseadas em classe com base no Covenant escolhido. Da mesma forma, eles desenvolverão Soulbinds com membros do Covenant e desbloquearão o acesso às características e bônus do personagem.

Além disso, Shadowlands contará com personalização aprimorada de personagens e um novo sistema de nivelamento. Personagens de nível máximo começarão sua jornada pelo Reino dos Mortos no nível 50 e serão capazes de trabalhar até um novo limite máximo de 60.

Quando Shadowlands será lançado?

Após a estreia da última série de animação do WoW, Pós-vidas, durante o Opening Night Live na gamescom, a Blizzard anunciou oficialmente que Shadowlands será lançado em 27 de outubro.

Os fãs do jogo podem pré-comprar a expansão na loja da Blizzard em três pacotes diferentes. A edição básica custa R$ 120,00, enquanto as edições Heroic e Epic custam R$ 300,00 e R$ 390,00, respectivamente.

Aqueles que comprarem a edição Heroic receberão um upgrade de personagem de nível 120, montaria voadora Serpeterna Enfeitiçada e acesso antecipado aos Cavaleiros da Morte das Raças Aliadas e dos Pandarens. Os jogadores que comprarem a edição Epic irão desbloquear as recompensas da edição Heroic mais um mascote Morelita de Ânima, uma Pedra de Regresso com o efeito do Viajante Eterno e um efeito cosmético para a sua arma: a Ilusão: Frio Espectral.

O anúncio da data de lançamento veio após meses de testes que começaram com um alpha fechado em abril. Em 15 de julho, o teste beta tornou-se acessível a uma base maior de jogadores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples e Max Miceli no Dot Esports no dia 27 de agosto.