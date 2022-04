A mais nova expansão de World of Warcraft em Dragonflight foi anunciada oficialmente, e a nona expansão prevista para ser lançada no futuro vem com um novo estilo de vôo: Cavalgar Dragões.

O tema da nova expansão é obviamente sobre dragões, então, naturalmente, os jogadores teriam a capacidade de montar em dragões. A equipe de desenvolvimento do WoW disse claramente que os dragões não servirão apenas como uma nova montaria voadora, e que o Cavalgar Dragões será um tipo totalmente diferente de vôo.

Vamos explicar, cavaleiro de dragão.

Como Cavalgar Dragões funciona em World of Warcraft: Dragonflight?

Cavalgar Dragões é uma habilidade que os jogadores poderão melhorar e subir de nível ao longo do tempo enquanto exploram a nova região das Ilhas do Dragão. Os jogadores farão parceria com as próprias revoadas dragônicas para voar pela região de uma maneira nova e única. Os jogadores devem ter cuidado com os inimigos que tentam derrubar Cavaleiros de Dragão do céu.

Imagem via Blizzard Entertainment.

No show Expansion Reveal, o painel de desenvolvedores explicou que eles queriam implementar forças como impulso e gravidade no movimento do vôo montado, com novas animações e efeitos visuais que refletem uma sensação mais imersiva para os jogadores. Durante o Cavalgar Dragões, os jogadores poderão rolar, inclinar, espiralar e ganhar impulso por meio de mergulhos, em vez de apenas deslizar como montarias voadoras típicas. Os jogadores poderão caçar glifos antigos e avançar sua árvore de habilidades de montaria de dragão quando atingirem o nível máximo da habilidade.

Além disso, os jogadores poderão personalizar seu dragão à medida que sobem de nível e progridem na aventura em Dragonflight, coletando itens de aparência para o focinho, chifres, caudas, armaduras e muito mais do dragão.

Os jogadores poderão obter quatro Dracos das Ilhas do Dragão diferentes, cada um único e personalizável.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 19 de abril.