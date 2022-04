Tudo o que sabemos sobre a reformulação do sistema de talentos de World of Warcraft para Dragonflight

As árvores de talentos estão voltando!

A Blizzard revelou Dragonflight como a próxima expansão para World of Warcraft e, embora a expansão traga muitos elementos novos para o jogo, há uma espécie de reversão nos talentos dos personagens que está chamando a atenção.

Isso mesmo, a Blizzard está reformulando o sistema de talentos de WoW na nova expansão e trazendo de volta árvores de talentos, dando aos jogadores mais flexibilidade de personagens e opções de personalização. O novo sistema de talentos ainda está em andamento, mas os desenvolvedores insistiram em algumas chaves hoje durante o anúncio.

Em primeiro lugar, o jogo terá novamente uma aparência de uma árvore de talentos e, embora seja diferente do que os jogadores experimentaram na iteração original do WoW em 2005, trará muitas opções substantivas para os jogadores.

A principal diferença entre os talentos de Dragonflight e aqueles que você pode ver no Classic é que você ainda terá que escolher uma especialização, em vez de ter três árvores de especialização diferentes para navegar.

Depois de escolher sua especialização, você terá duas árvores de talentos. Uma é uma árvore ampla que inclui talentos para sua classe em geral. A outra será uma árvore específica para cada especialização.

Os jogadores ainda poderão trocar rapidamente suas especializações e talentos da mesma forma que no WoW atual. O jogo não voltará a ter custos relativamente caros para realocar pontos que existiam no início da história do jogo.

Por fim, os desenvolvedores acrescentaram que os jogadores do Dragonflight terão a opção de salvar e nomear diferentes configurações de especialização e talento. A opção de salvar várias personalizações de personagens parece economizar tempo e estresse dos jogadores à medida que saltam entre diferentes formas de conteúdo, como invasões, arenas e masmorras míticas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 19 de abril.