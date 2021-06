Como jogar de KAY/O, o novo iniciador robótico de VALORANT

O próximo agente de VALORANT, KAY / O é um robô projetado para matar Radiantes, e seu kit de habilidade certamente apoia essa narrativa.

A Riot revelou KAY / O recentemente, a mais nova adição ao time de VALORANT. Armado com um clarão, uma granada, uma revivificação e supressão, uma nova mecânica que impede os inimigos de usarem habilidades, o robô assassino é o contra-ataque perfeito para o momento depois de implantar a Spike. E embora ele seja classificado na classe de iniciador, KAY / O pode fazer muitas entradas também.

Veja como jogar de KAY / O.

Análise de habilidade

Imagem via Riot Games

À primeira vista, o kit de KAY/O não parece complexo. Apesar de introduzir novas mecânicas em VALORANT, nenhuma de suas habilidades é revolucionária.

Os FLASH/drive (Q) e FRAG/ment (C) de KAY/O ajudarão os aficionados por shooter táticos a se sentirem em casa. Com FLASH/drive, KAY/O lança uma granada que cega os jogadores pegos em sua linha de visão. E FRAG/ment joga um explosivo no chão que entra em combustão várias vezes, causando dano letal em seu centro. Novamente, nada de revolucionário aqui.

Tal como acontece com outros clarões, os jogadores vão querer lançar FLASH/drive ao entrar em um local para ajudar sua equipe a entrar. É também uma ótima maneira de verificar cantos e contra-atacar um sniper inimigo. E FRAG/ment provavelmente será mais usado para zoneamento, uma vez que é bastante fácil de se esquivar e tem uma velocidade de projétil lenta. Mas os jogadores podem aprender estratégias e posições em situações após o implante da Spike, evitando que o time adversário desarme a Spike e segurem até que ela exploda.

Sã oseus ZERO/point e ultimate que têm potencial para mudar o meta. KAY/O lança uma lâmina de supressão com ZERO/point que acaba antes de explodir em um raio moderadamente grande, tornando as habilidades dos inimigos inúteis. KAY/O e seus companheiros também recebem um indicador que mostra todos os oponentes capturados pela habilidade. E NULL/cmd, a ultimate do robô, fortalece KAY/O fazendo-o pulsar energia radianita que suprime os inimigos atingidos dentro de seu enorme raio. O iniciador também recebe um estímulo de combate ao longo da duração e é derrubado em vez de abatido ao receber dano fatal. Ele pode ser revivido por um aliado neste ponto ou abatido se a equipe oponente puder causar 850 de dano ao robô caído.

Os teóricos vão adorar criar posições para a lâmina de supressão, especialmente porque ela pode ser atingida por inimigos para anular seus efeitos. KAY/O pode jogá-la em um local ao atacar, cancelando armadilhas e clarões potenciais se ele pegar qualquer oponente na explosão. E fornece informações excelentes durante a defesa, já que sua equipe é alertada instantaneamente quando os inimigos são pegos. Quanto à ultimate do KAY/O, é uma excelente maneira de entrar em um local e se sacrificar pelo bem maior.

Um iniciador de entrada com o potencial de interromper o meta do depois do implante da Spike

Imagem via Riot Games

Os iniciadores existentes do VALORANT incluem Breach, Skye e Sova, todos os agentes que você normalmente não consideraria abatedores de entrada. KAY/O, por outro lado, pode ser considerado assim.

Enquanto os jogadores normalmente não gostariam de receber fogo inimigo, a ultimate de KAY/O dá a você uma segunda chance de vida. Com NULL/cmd, o iniciador pode fazer a boa para seu time entrando em um local e suprimindo qualquer oponente próximo. Mas os inimigos não serão completamente inúteis, pois ainda estarão armados com suas armas. Com armadilhas, fumaças e clarões inexistentes, no entanto, os aliados de KAY/O podem acompanhar a execução com suas próprias habilidades e facilmente entrar no local. E mesmo que KAY/O caia, ele ainda pode ser revivido assim que seu time dominar o local com sucesso.

Ao defender, os jogadores de KAY/O vão querer descobrir o máximo de informações possível. Use seu ZERO/point cedo para pegar um avanço inimigo, o que o ajudará com rotações e flancos. Os jogadores podem usar clarões e granadas até que seus aliados cheguem lá. E se o time adversário conseguir plantar a Spike, o KAY/O pode conter qualquer configuração pós-plantio que os esquadrões inimigos possam ter. Se uma Viper, Sova ou Brimstone inimigo estiver jogando de trás, por exemplo, KAY/O pode empurrá-los com sua ultimate para impedi-los de usar suas ultimates ou posições. Isso permite que seu aliado desarme sem se preocupar em ser eliminado.

KAY/O é um iniciador com capacidades de pseudo-duelista, proporcionando uma saída saudável de noções preconcebidas de como cada classe deveria ser. Ele pode fornecer informações, entrada, iniciar uma luta e combater o incômodo meta do pós-plantio.

Sinergias

Como alguém que oferece muita inteligência, iniciação e utilidade, KAY/O cabe na maioria das composições.

O robô pode tomar o lugar de agentes como Sova ou Breach, oferecendo a mesma utilidade e mais alguma. Quanto a com quem ele pode trabalhar bem, Astra é uma ótima controladora para se unir ao KAY/O. O Poço Gravitacional de Astra pode manter os oponentes no lugar enquanto o FRAG/ment do robô causa danos devastadores. Ele também pode trabalhar bem com agentes que são bons em criar espaço, como Jett, Yoru ou Phoenix. Se KAY/O usar sua ultimate para eliminar a ameaça das habilidades inimigas, um avanço de Jett, um teletransporte de Yoru ou um clarão de Phoenix podem rapidamente virar a maré de uma rodada.

KAY/O, junto com o Episódio Três, Ato Um, começa terça-feira, 22 de junho. Os jogadores podem esperar um novo passe de batalha e uma série de mudanças de equilíbrio também.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 18 de junho.