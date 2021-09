Riot Mortdog comenta “mudanças divertidas” que serão adicionadas ao Conjunto 5,5 de TFT na atualização 11.20

As mudanças divertidas do Conjunto 5,5 de Teamfight Tactics serão adicionadas mais cedo que em conjuntos anteriores, segundo o diretor de design do jogo, Stephen “Mortdog” Mortimer.

Todo conjunto de TFT costuma reservar as últimas duas semanas para todo mundo “se divertir” até o lançamento do novo conjunto, enquanto as novidades já ficam disponíveis para teste nos servidores do PBE. O Conjunto 5,5 vai quebrar essa tradição com a atualização 11.20, que será lançada em 6 de outubro, após o Campeonato Mundial de TFT Contestação neste final de semana. E Mortdog já mostrou uma prévia do que vem por aí, revelando um segundo Arsenal Radiante no estágio 5-1 (estágio 7-3 da Batalha Frenética).

With the Reckoning Championship this weekend, we're able to release the fun changes we usually do at the end of the set a patch early. So expect these changes come 11.20 next week! pic.twitter.com/q1lktA1rre — Riot Mort (@Mortdog) September 28, 2021

No segundo Arsenal Radiante, você terá a oportunidade de conseguir vários itens raros e mais chances de conseguir itens de qualidade.

Chances de conseguir um “item de alta qualidade” aumentam de 10% para 18%

Oito itens componentes com 0,54% de chance

Três Forças da Natureza com 0,18% de chance

Duas Ajudas de Neeko e 20 de ouro com 0,18% de chance

Com essas atualizações divertidas, a equipe de desenvolvimento de TFT e os jogadores podem aproveitar as últimas semanas do conjunto de forma mais leve, criando oportunidades que normalmente não existiriam. Com o Campeonato Mundial de Contestação entre 1º de outubro e 4 de outubro, as últimas semanas do Conjunto 5,5 devem ser mais empolgantes.

Ainda sem nome, o Conjunto Seis de TFT deve ser lançado no PBE após a atualização 11.20 e tem data de lançamento oficial de 3 de novembro. Itens Radiantes serão substituídos pela nova mecânica dos Aprimoramentos Hextec e os Campeões Chibi se juntarão às Pequenas Lendas como itens de avatar.

A atualização 11.20 será lançada em 6 de outubro e as mudanças já ficam disponíveis no PBE de TFT para testes nesta semana.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 28 de setembro.