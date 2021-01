Riot lança notas da última atualização da semana do Conjunto 4,5 de TFT no PBE

Ao fim da primeira semana do Conjunto 4,5 no PBE, o designer principal de Teamfight Tactics, Stephen “Mortdog” Mortimer, revelou as notas da última atualização da semana.

A atualização intermediária do Conjunto, Destino: Festival das Feras, traz diversas novas composições e campeões em TFT e já está no ar no PBE. Espera-se que haja mais alterações diárias de balanceamento até o lançamento do Conjunto 4,5 nos servidores ativos. Mas os desenvolvedores farão uma pausa no final de semana e revelaram hoje uma atualização do PBE que ficará vigente até 11 de janeiro.

PBE patch notes were posted earlier. These are the last changes before the weekend, so you should get some stable time on the build. Keep the feedback coming, it's been super helpful!!



One more full week, and then live launch, so lots to do! pic.twitter.com/jAtWSTv2f3 — Riot Mort (@Mortdog) January 8, 2021

Lutadores e Vanguardas foram fortalecidos na atualização de ontem do Conjunto 4,5 no PBE e esse fortalecimento foi reduzido hoje. Várias mudanças também foram feitas à característica Alma de Dragão, refazendo as Bênçãos e o dano mágico adicional causado. Os Mestres da Guerra também receberam melhorias, especificamente à vida e ao poder de habilidade, enquanto o Escolhido Espírito não conta mais como 2x.

Neeko recebeu ajustes ao foco de seus ataques, que não é mais aleatório e “priorizará inimigos aglomerados mais frequentemente”. O dano de ataque adicional da forma Dragão de Shyvana foi reduzido de 40/80/160 para 30/60/120 e o poder de habilidade dos Kindred foi levemente reduzido no nível duas estrelas. Sivir também foi enfraquecida, com seu alcance de ataque reduzido de 890 para 660 e seu bônus de velocidade de ataque de habilidade passando a afetar todos os aliados em duas casas de distância.

Os ajustes feitos no servidor do PBE estão sujeitos a mudanças antes do lançamento do Conjunto 4,5, em 21 de janeiro, com a atualização 11.2. A próxima atualização de TFT Destinos: Festival das Feras no PBE está marcada para 11 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 08 de janeiro.