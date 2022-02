Como jogar com Zeri no TFT 6.5 Noites de Neon

Aclamada como a Faísca de Zaun, Zeri é uma campeã do Teamfight Tactics de custo cinco no conjunto 6.5 Noites de Neon, carregando sua habilidade Impacto Eletrizante para invadir os tabuleiros inimigos com seus disparos.

Juntando-se a Silco e Renata como novos campeões no Conjunto 6.5 do TFT, Zeri ainda não encontrou uma composição de primeira linha na qual ela se encaixe. Mas isso não significa que a Faísca de Zaun não vale a pena ser usada durante o final do jogo. Zeri é uma campeã lendária de Noites de Neon de custo cinco com as características Galante e Atiradora de Elite. E sua habilidade, Impacto Eletrizante, rasga os tabuleiros inimigos por meio de uma horda de balas enquanto ela corre para evitar danos.

Impacto Eletrizante leva seis segundos para carregar, perfurando o inimigo mais distante enquanto ela corre após cada diapro. Zeri também tem uma habilidade passiva que dispara 5/5/30 balas, causando 18% de seu dano de ataque como dano físico e mágico. Como campeã Galante, ela ainda tem um bônus VIP que permite que sua habilidade dure até o final do combate.

Ao contrário de Kai’Sa de Engenhocas e Bugigangas, Zeri não é uma campeã de inclusão automática que pode acabar com um tabuleiro inimigo com uma estrela com um item ou dois equipados para ela. A nova campeã do TFT de Zaun é mais uma unidade de suporte lendária dentro do Noites de Neon, por enquanto, muitas vezes emparelhada com Jhin como uma segunda Atiradora de Elite.

Imagem via TFTactics.gg

Os melhores itens para Zeri são a Lâmina da Fúria de Guinsoo, Mata-Gigantes e Faca de Statikk. Morellonomicon também é uma opção viável, junto com Gume do Infinito, Último Sussurro e Mercúrio. Semelhante a Jhin, Zeri precisa de uma linha de frente forte para dar tempo para o Impacto Eletrizante carregar. Braum já se encaixa em uma composição de Jhin Atirador de Elite, permitindo sinergia de Galante e Guarda-costas com Leona, junto com Morgana para ajudar a fortalecer a linha de frente enquanto fornece sinergia de Transgressor.

Imagem via TFTactics.gg

Ashe pode guardar itens para Zeri. E ao atingir o nível oito, Syndra pode ativar a sinergia Galante com Zeri como VIP. O Arauto de Zeke pode acelerar os ataques dos Atiradores de Elite de Jhin e Zeri enquanto também tem sinergia com com Mecanizado.

Os jogadores também podem tirar vantagem de mais Atiradores de Elite ou Transgressores por meio de Espátulas e emblemas, caso surja a oportunidade. Sete Transgressores cobre todo o seu time, concedendo-lhes armadura, resistência mágica e vampirismo Universal. E cada um dos três efeitos é aumentado em 60% com sete Transgressores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 22 de fevereiro.