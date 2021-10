Atualização 11.21 de TFT: confira as notas completas

A atualização 11.21 é a última do Conjunto 5,5 de Teamfight Tactics e contém alguns ajustes a um meta que já está quase balanceado, segundo o diretor de design de jogo, Stephen “Mortdog” Mortimer.

Com lançamento marcado para 20 de outubro, a atualização 11.21 de TFT traz pequenas mudanças a características do Conjunto 5,5 e algumas alterações significativas a campeões que podem afetar o meta. O lançamento do Conjunto Seis, em 3 de novembro, trará novos campeões, características e um novo Laboratório ao TFT.

De fortalecimentos aos Místicos e a Kayle a um enfraquecimento a Miss Fortune que já estava planejado há duas semanas, confira as notas completas da atualização 11.21 do Conjunto 5,5.

Mudanças a características na atualização 11.21 de TFT

Imagem via Riot Games

A classe Místico fica um pouco mais forte com quatro e cinco unidades. Acumular unidades Místicas de uma estrela não fará diferença, segundo Kent “Riot Kent” Wu no Resumo da Atualização, já que é preciso se comprometer mais para aproveitar o fortalecimento. Os ajustes a Abominação e aos Legionários são pequenos e o fortalecimento aos Sentinelas deve ajudar as composições com Lucian nos estágios avançados do jogo.

Místico : resistência mágica aumenta de 40/80/150/250 para 40/80/175/300

: resistência mágica aumenta de 40/80/150/250 para 40/80/175/300 Abominação : vida e escalamento de dano de ataque com base no estágio reduzidos de 16% para 13%

: vida e escalamento de dano de ataque com base no estágio reduzidos de 16% para 13% Legionário : velocidade de ataque reduzida de 25/75/135/250% para 25/70/135/250%

: velocidade de ataque reduzida de 25/75/135/250% para 25/70/135/250% Sentinela: velocidade de ataque aumenta de 20/80/500% para 20/80/600%

Mudanças a campeões na atualização 11.21 de TFT

Imagem via Riot Games

Miss Fortune e Zyra ficam mais fracas em seus níveis três estrelas na atualização 11.21, reduzindo um pouco seu impacto no meta. Lucian será fortalecido, abrindo as portas para as composições com quatro Canhoneiros, e Vel’Koz passa a causar menos dano com uma e duas estrelas.

Ajustes de balanceamento a vários campeões de custo cinco ajudam o meta do Conjunto 5,5 de TFT, desde um enfraquecimento à vida de Akshan a uma correção de erros em Gwen e um aumento no alcance de seus cortes. A Ascensão de Kayle ganha dois fortalecimentos e Heimerdinger fica mais forte com uma estrela.

Custo um

Poppy: dano de Arremesso de Escudo aumenta de 150/250/400 para 150/250/450

Custo dois

Syndra: dano de Determinação aumenta de 250/350/600 para 250/350/650

Custo três

Miss Fortune : dano da Chuva de Disparos reduzido de 250/375/600 para 250/375/550

: dano da Chuva de Disparos reduzido de 250/375/600 para 250/375/550 Zyra: dano de Pântano das Raízes reduzido de 200/300/575 para 200/300/525

Custo quatro

Lucian : dano de ataque aumenta de 70 para 75

: dano de ataque aumenta de 70 para 75 Vel’Koz: dano de Raio Desintegrador de Formas de Vida reduzido de 900/1.150/4.000 para 850/1.100/4.000

Custo cinco

Akshan : vida reduzida de 850 para 800

: vida reduzida de 850 para 800 Kayle : imunidade da 3ª Ascensão passa a ser a cada 12º ataque

: imunidade da 3ª Ascensão passa a ser a cada 12º ataque Kayle : dano da última Ascensão aumenta de 80/125/4.000 para 90/150/4.000

: dano da última Ascensão aumenta de 80/125/4.000 para 90/150/4.000 Gwen : alcance muito maior nos cortes com 3 estrelas

: alcance muito maior nos cortes com 3 estrelas Heimerdinger: dano de Aprimorar!!! aumenta de 400/600/3.333 para 425/600/3.333

Correções de erros

A habilidade de Gwen calculava os críticos do dano base e do dano por porcentagem de vida separadamente. Com essa correção de erro na atualização 11.21, as duas partes do dano causam o dano crítico ao mesmo tempo quando houver acerto crítico.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 19 de outubro.