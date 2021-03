A prévia da atualização 11.6 do TFT revela enfraquecimentos em Olaf e Kennen

A Riot Games revelou os próximos enfraquecimentos e fortalecimentos do Teamfight Tactics para a atualização 11.6 em uma prévia.

Ajustes de equilíbrio para o Conjunto 4.5 Destinos: Festival das Feras do TFT continuarão na atualização 11.6 com alguns enfraquecimentos e fortalecimentos surpreendentes e esperados. Em menos de um mês, os melhores jogadores de TFT de todo o mundo vão competir no Campeonato Mundial Destinos. A jogabilidade dos torneios nas Finais Regionais da UE, NA e Oceania mostrou os pontos fortes de Olaf e Kennen. E agora, ambos estão recebendo pequenos enfraquecimentos na atualização 11.6.

📢Opa opa!



Pausa na programação de ProLegends para um recado importante: vem cá dar uma olhadinha no que pode mudar na Atualização 11.6 de TFT!👀😉



Lembrando que essa atualização acontecerá na semana que vem! pic.twitter.com/lielXN8Qlf — Teamfight Tactics Brasil 💮 (@TFTBrasil) March 12, 2021

As composições de Dizimadores com Olaf estavam entre as mais jogadas nas Finais Regionais do TFT até agora, seguidas de perto por Patronos com Kennen no comando, junto com outras composições como Kayle e sete Magos. Os enfraquecimentos para esses campeões são provavelmente menores e não terão um grande impacto no meta do torneio.

A composição de Tristana de Agon com vários Medalhões dos Solari de Ferro em Diana também apareceu durante as Finais Regionais da NA. O Último Sussurro receberá um enfraquecimento na atualização 11.6, mas Diana está recebendo outro fortalecimento.

Vanguardas também se tornaram a opção de primeira linha com Último Sussurro sendo equipado com campeões de dano como um item ideal para destruir suas defesas. Mas Último sussurro está recebendo um enfraquecimento enquanto o utilitário inicial do jogo Capa de Fogo Solar está recebendo um fortalecimento.

Outros ajustes de equilíbrio notáveis ​​incluem um fortalecimento em Zed, aumentando os níveis de poder de Dizimadores durante o início do jogo e um fortalecimento em Talon. O Assassino Iluminado foi lentamente rastejando seu caminho de volta ao status de nível S e este fortalecimento da atualização 11.6 pode acabar sendo o empurrão final de que Talon precisa em seu retorno ao domínio.

A atualização 11.6 está agendada para ir ao ar em 17 de março. O Campeonato Mundial de TFT Desitnos acontecerá de 7 a 9 de abril. O Conjunto 5 Contestação foi agendado para lançamento em 28 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 12 de março.