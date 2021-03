Quando começa o evento adicional do Pokémon Go Tour: Kanto?

Após alguns jogadores enfrentarem problemas técnicos durante o evento Pokémon Go Tour: Kanto, a Niantic anunciou um evento adicional para aqueles que tiverem adquirido os ingressos pagos.

Das 10h locais de 5 de março às 10h locais de 5 de abril, aqueles que tiverem comprado ingressos poderão completar uma nova Pesquisa Temporária que terá vários itens como recompensa. Haverá também uma nova oferta gratuita na loja, contendo três Passes de Reide à Distância. Segundo a Niantic, os jogadores que receberem acesso à Pesquisa Especial por engano, sem ter comprado ingressos, continuarão tendo acesso a ela.

A Niantic não especificou se outros bônus do evento Pokémon Go Tour: Kanto original, incluindo aparições e reides, também ficarão disponíveis ao longo do mês. Mas os bônus que os jogadores já vão receber devem ajudar aqueles que buscam aproveitar ao máximo a Temporada das Lendas e sua Pesquisa Temporária, que coincide com o período do evento adicional. O evento de um mês terá novos Pokémon pelo mundo e o retorno de vários Pokémon lendários de Pokémon Black & White às reides — junto com suas formas alternativas.

Aqueles que tiverem comprado o ingresso para o evento Pokémon Go Tour: Kanto também podem aproveitar ao máximo os bônus no Dia Comunitário de março, que terá Fletchling como Pokémon em Destaque. Durante o evento, todos os jogadores encontrarão Fletchling com mais frequência, capturar Pokémon concederá o triplo da experiência e evoluir Fletchling até Talonflame dará acesso ao ataque exclusivo Incinerar.

Se você tiver comprado o ingresso pago para o Pokémon Go Tour: Kanto, aproveite um mês de bônus entre 5 de março e 5 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 03 de março.