Pokémon Legends: Arceus está recebendo bônus de pré-venda exclusivos de varejo

Pokémon Legends: Arceus está recebendo bônus de pré-venda exclusivos para diferentes lojas de varejo, de acordo com a Serebii.net.

Em um tweet após o Pokémon Presents desta manhã, a conta do Twitter do Serebii.net compartilhou uma captura de tela supostamente retirada da Amazon Japan que mostra um traje Arceus Trainer especial concedido aos jogadores para pré-encomenda através do gigante do varejo.

Screengrab via Serebii

Pokémon Legends: Arceus está trazendo de volta a amada mecânica de troca de roupas iniciada há algumas gerações nos jogos de Pokémon da série principal. Mas, ao contrário dos jogos mais recentes, não parece que os jogadores serão capazes de mudar o cabelo, a cor dos olhos ou outros aspectos físicos.

Arceus parece estar seguindo os passos de Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl, o que também permite que os jogadores personalizem suas roupas de treinador. Algumas roupas são feitas para combinar com certos Pokémon, incluindo o recém-revelado Hisuian Growlithe.

Serebii Update: A special outfit will be given when you pre-order Pokémon Legends: Arceus in certain retailers such as Amazon Japan https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/UFs9nOLZdw — Serebii.net (@SerebiiNet) August 18, 2021

No momento, este bônus de pré-encomenda em particular parece estar limitado àqueles que fazem pedidos na Amazon Japan. Os jogadores que encomendarem a cópia física do Arceus no Japão também podem receber uma edição limitada da carta do Arceus V OCG. Embora nenhum bônus de pré-venda específico de varejo tenha sido revelado para os EUA, Europa ou Brasil ainda, é provável que mais sejam anunciados nos meses que antecedem o lançamento do jogo. Embora não seja exatamente um bônus de pré-encomenda, os jogadores que comprarem o Arceus antes de 9 de maio de 2022 receberão um código que concede 30 Heavy Balls, de acordo com o Serebii.

Pokémon Legends: Arceus será lançado em 28 de janeiro para o Nintendo Switch.

