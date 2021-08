Confira todas as novidades reveladas para Pokémon Legends: Arceus no Pokémon Presents de agosto

Pokémon Legends: Arceus vai transportar os fãs para o passado. Mas as funcionalidades diferentes devem fazer com que tudo pareça novo.

A Nintendo mostrou uma prévia da jogabilidade de Pokémon Legends: Arceus no último Pokémon Presents, revelando tudo que você pode esperar do RPG de ação. A terra antiga de Hisui traz variantes regionais e novas evoluções, assim como algumas mecânicas únicas de batalha para o conceito de mundo aberto. E você também poderá coletar materiais em suas viagens, criando vários itens a partir deles usando uma bancada.

Confira todas as novidades de Pokémon Legends: Arceus que foram reveladas no Pokémon Presents.

Novas formas e evoluções de Pokémon

Imagem via The Pokémon Company

Assim como as formas de Alola e de Galar, os Pokémon de Hisui terão características únicas de sua região. O Growlithe de Hisui, por exemplo, mantém o elemento Fogo, mas adiciona o tipo Pedra. Seu pelo é mais longo que da versão original, o que o protege na região mais fria. E um chifre pontudo feito de pedra em sua cabeça permite um estilo de luta distinto. Braviary também terá uma forma de Hisui, maior que a já descoberta, que adiciona poder psíquico.

Embora essas sejam as únicas formas de Hisui reveladas até o momento, também há duas evoluções que aparecem pela primeira vez em Pokémon Legends: Arceus. Wyrdeer, evolução de Stantler, é dos tipos Normal e Psíquico. O pelo de sua barba, cauda e pata é um material raro e muito visado, pois protege do frio. E Basculegion, que evolui de Basculin, está possuído pelas almas de seus companheiros que não conseguiram “suportar a dura jornada”, segundo o site oficial. O Pokémon, dos tipos Água e Fantasma, “luta junto” com essas almas e causa dano devastador.

Novas mecânicas de batalha

Capturar Pokémon terá várias facetas em Pokémon Legends, permitindo que você jogue Poké Bolas ou envie antes seu companheiro para enfraquecer o alvo. Vai ser preciso aprender como os Pokémon selvagens se comportam, procurando-os em áreas com condições climáticas e ecossistemas diferentes. E, como os Pokémon vão reagir de formas diferentes à sua presença, pode ser que você precise surpreender alguns tipos para que não escapem.

Pokémon Legends: Arceus também muda o ritmo das batalhas, que costumam ser em turnos nos outros jogos da série. Aqui, os atributos do Pokémon determinam quantas ações ele pode realizar em comparação a seu oponente, o que pode permitir vários ataques seguidos ou uma cura após uma ação. A chegada dos estilos Agile e Strong fortalece esse sistema, permitindo que os jogadores alterem a forma de usar certos ataques. O estilo Agile (ágil) aumenta a velocidade do usuário, reduzindo o poder do ataque mas permitindo que seu próximo turno chegue mais cedo. O estilo Strong (forte), por outro lado, aumenta o poder do ataque mas reduzindo sua velocidade.

Sistema de criação único

Imagem via The Pokémon Company

Mesmo que não tenham sido mencionadas as mecânicas de criação durante o Pokémon Presents, o site oficial foi atualizado com informações sobre o sistema. Uma imagem mostra os “materiais necessários” para criar uma Poké Bola, que parecem ser quatro Apricorns e sete Tumblestones. A Poké Bola também é diferente das que aparecem nos jogos anteriores, com um visual mais antigo e imponente. A Nintendo também revelou a Heavy Ball (Bola Pesada), eficaz na hora de capturar Pokémon que não tenham visto você, e a Smoke Bomb (Bomba de Fumaça), que reduz a visibilidade na área.

Os materiais de criação serão encontrados ao explorar a região e podem ser usados nas bancadas de criação encontradas na Jubilife Village e nos acampamentos. Embora seja possível criar vários tipos diferentes de Poké Bolas, não se sabe que outros itens poderão ser criados.

Pokémon Legends: Arceus será lançado para o Nintendo Switch em 28 de janeiro de 2022.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 18 de agosto.