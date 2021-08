Como fazer o pré-registro para o Pokémon UNITE de celular

Os proprietários do Nintendo Switch podem participar em Unite Battles no Pokémon UNITE há quase um mês e, em breve, os jogadores móveis poderão participar da ação.

O Pokémon UNITE será lançado em dispositivos móveis em 22 de setembro, de acordo com o Pokémon Presents de hoje. Os jogadores móveis serão capazes de jogar em plataforma cruzada com jogadores de Switch, bem como sincronizar seus dados entre os dois para a progressão cruzada.

O pré-registro para a versão móvel do UNITE já está disponível na maioria dos dispositivos móveis. Isso pode ser feito acessando a loja de aplicativos do seu dispositivo móvel e procurando Pokémon UNITE. Aparecerá então a opção de pré-registro para o jogo que, quando clicada, solicitará que os usuários insiram suas informações usuais de download do aplicativo para que o jogo seja instalado automaticamente em seu dispositivo quando for ao ar.

O Pokémon Presents também revelou certos marcos para pré-registros na versão móvel do UNITE. Se houver um milhão de pré-registros, todos os jogadores receberão uma Unite License para o Pikachu. Se 2,5 milhões forem pré-registrados, os jogadores também receberão um Holowear especial para Pikachu. Ao sincronizar o Switch e as contas móveis, esses itens estarão acessíveis em ambas as plataformas, de forma muito semelhante à Unite License do Zeraora disponível para jogadores da versão Switch.

Os jogadores também podem esperar o lançamento de novos Pokémon em um futuro próximo do jogo, incluindo a linha Swinub, bem como Eevee e Sylveon, que foram todos mencionados no Pokémon Presents de hoje. Uma nova atualização de balanceamento introduzida hoje também adicionou Chansey e Blissey ao jogo como novos Pokémon de suporte. Pokémon UNITE será lançado em dispositivos móveis em 22 de setembro, com pré-registro já disponível em várias lojas de aplicativos.

