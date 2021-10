Overwatch revela novo nome de McCree

A partir de 22 de outubro, um dos heróis mais icônicos de Overwatch tem um novo nome, distanciando o personagem da pessoa cujo nome inspirou o seu.

Antes conhecido como Jesse McCree, o caubói passa a se chamar Cole Cassidy, segundo um anúncio da desenvolvedora do jogo. Embora o nome tenha sido revelado hoje, Cole Cassidy só entrará oficialmente no jogo em 26 de outubro, com a próxima atualização dos servidores de Overwatch.

Meet Cole Cassidy.



Rides into Overwatch October 26. pic.twitter.com/CT6PmaNXNs — Overwatch (@PlayOverwatch) October 22, 2021

Quando Overwatch foi criado, a equipe chamou o caubói de Jesse McCree, inspirado em um dos desenvolvedores da Blizzard Entertainment. Esse desenvolvedor acabou envolvido no processo por assédio sexual dentro da Blizzard neste ano e diretamente envolvido no escândalo do grupo “Cosby Suite”.

Com a intenção de separar o personagem das ações de seu xará, a equipe de Overwatch anunciou em agosto que McCree teria um novo nome. Os jogadores pediram que o nome do herói fosse alterado e vários apresentadores da Overwatch League se recusaram a dizer seu nome nas transmissões. A maior parte das falas que faziam referência direta a McCree também foram removidas do jogo nesta semana.

O novo nome do caubói, Cole Cassidy, pode vir de vários lugares. O famoso fora-da-lei Butch Cassidy é uma das prováveis inspirações, assim como Hopalong Cassidy, famoso personagem caubói do velho-oeste dos anos 1900.

No anúncio original, a equipe de Overwatch disse ainda que a mudança de nome viria acompanhada de um novo arco narrativo e novo conteúdo da história, mas nada disso foi mostrado até o momento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 22 de outubro.